蘇花114.37K土石坍方阻斷 人車塞爆東澳

2017-12-03 20:15

〔記者張議晨／宜蘭報導〕台9線蘇花公路114.37K（九宮里路段），今受豪雨影響，出現大面積土石坍方，雖於今下午3時搶通，但入夜前又傳出土石坍方阻斷，公路總局於今下午5時50分實施封路；由於今為收假日，不少從花東北返車流受阻在中途，東澳市區街道瞬間成了大型停車場。

宜蘭近日豪雨不斷，蘇花公路九宮里路段邊坡含水量過高，昨晚11時土石坍方，直到今下午3時才完成搶通，原預計今晚9時起再實施預警性封路，但入夜前又傳出土石坍方，阻斷道路，封路時間提前至今晚5時50分。

由於今為收假日，不少北返車流受到交通阻斷影響，被卡在東澳端無法前進，入夜後整個東澳市區宛如大型停車場，擠滿超過百部大貨車、遊覽車及小客車，唯一的便利商店也擠滿人潮。

因車流壅塞，蘇澳警分局也動員警力協助指揮。警方表示，因蘇花公路114.37K雙向阻斷，無法通行，考量入夜後山區危險性，現已派員將114至119K滯留車輛，強制疏導至東澳市區，以免危險，至於東澳市區車流，則指揮部分小客車至南澳鄉等待。

此外，公路總局第四區養護工程處表示，現坍方地點仍有間歇落石，增加救災困難度，但救災機具與人員仍於現場待命，如天候穩定，將於明日全力搶通。現也協調南澳鄉公所協助滯留旅客安置，並啟動蘇花公路替代道路方案。

替代道路方案如下：

一、往花蓮方向：台北→羅東→三星→梨山→大禹嶺→太魯閣→花蓮

二、往台北方向

（1）：花蓮→太魯閣→台8線→大禹嶺→梨山→台7甲→三星→羅東、宜蘭→台北。花蓮→羅東、宜蘭約需6小時。

（2）：花蓮→太魯閣→台8線→大禹嶺→台14甲、台14線→南投→台北。花蓮→南投約需7小時。

（3）：花蓮→台9南行→台東→南迴→屏東（約7小時）