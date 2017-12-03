全國51鄉鎮市區無健保特約藥局 偏鄉36.2萬人淪2等公民

2017-12-03 21:30

〔即時新聞／綜合報導〕全台有6174家健保特約藥局，但大多集中在人口密度高的地方。這對同樣繳納健保費，且中高齡人口占多數的偏鄉地區民眾影響甚大，因為他們必須跨區領藥、甚至付高額費用到其他藥局買藥。中華民國藥師公會全國聯合會理事長古博仁表示，不該將偏鄉地區的民眾視為「2等、3等公民」，並指出政府是資源分配者，應釋出更多誘因，讓藥師、藥局願意來偏鄉。

據《上報》報導，調查健保特約藥局分布狀況發現，368個鄉鎮市區（不含東沙、南沙群島）中有51處沒有健保特約藥局。且這些區域占全國面積33.4%、相當於1/3個台灣，估計約36.2萬人受影響。

51處沒有健保特約藥局的鄉鎮市區中，大部分都是交通不便，或人口密度低的偏鄉、山區，同時也是65歲以上的高齡人口比率超過20%的「超高齡鄉鎮」。但對這些地方預期有定期領藥的「高需求」，卻沒有1間健保特約藥局，部分地區僅有1家健保特約衛生所、居家護理所，甚至是牙醫診所，普遍的醫療資源相當有限。

面對醫療資源有限的鄉鎮市區，衛福部健保署醫務管理組官員回應，政府對於偏鄉、山區、離島都有挹注經費，且也有派醫療團隊定期進駐巡迴，看診時就會同時開藥。但未必符合民眾需求，且沒有健保特約藥局的設立，也是市場機制導向。

對此致力醫療改革的台灣醫療改革基金會創會成員、現任董事劉梅君表示，健保藥局裡有合格的藥師，藥品價格有健保補助，但對沒有健保藥局的偏鄉民眾相當不公平，因為他們也有繳納健保費用卻須自費買藥、跨區拿藥。

中華民國藥師公會全國聯合會理事長古博仁表示，不該將偏鄉地區的民眾視為「2等、3等公民」，政府是資源分配者，應釋出更多誘因，鼓勵藥師、藥局到偏鄉地區開業。