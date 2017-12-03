後壁國小木造宿舍修復啟動 學子創意活化

後壁國小啟動木造宿舍修復計畫，舉辦「後壁真厝味~創意工作營」，邀集大學生及高中生腦力激盪，一起為宿舍找出路。（圖由後壁國小提供）

2017-12-03 19:03

［記者王涵平／台南報導］後壁國小啟動木造宿舍修復計畫，舉辦「後壁真厝味~創意工作營」，邀集大學生及高中生腦力激盪，一起為宿舍找出路，今日展現成果。

後壁國小校長吳建邦表示，大門對面的木造宿舍興建於民國31年，為了讓更多人認識老屋，透過空間活化創造舊宿舍的新價值，邀請台南應用科技大學老師陳嘉基講解「日式木造建築」、立棟營造林義祥分享木建築修復實務以及「仃這生活工作室」的徐瑞陽導覽後壁國小教師宿舍，再由老師實地帶領學生分組實作。

後壁高中建築科三年級黃伊君與同學的主題是「聚」，希望改造後的空間，能吸引大家聚集在這裡，因而設計種菜迷宮，休閒空間，有高低起伏的造景起伏以及祈福亭，讓大家可以繫上自己的祈福卡片。

黃伊君認為，工作營與學校課程最大的不同，在於較多的實作，比較有變化，而且是從整個基地規劃開始，一直到房子內部空間的設計，都需要規劃出來。

營隊活動由後壁國小、後壁高中以及水牛設計部落共同規劃辦理，學員來自明道大學及正修科技大學建築科系大學生，以及後壁高中建築科學生。

明道大學景觀與環境設計學系洪天送是後壁在地青年，目前在土溝當地的水牛設計部落實習，特別利用暑假期間，完成宿舍的測量繪製，並且完成3D模型的建置，基本資料提供創意工作營高中生設計以及製作模型。

後壁高中室內設計科二年級陳星佑父親從事裝潢，也有修復木造建築的經驗，對後壁國小的木造宿舍特別有感情，也擔心類似的木建築以後可能沒有了。陳星佑與同學主題「親子時光--輕光聚」，以輕食與家人共享親子時光為概念，因此在基地上配置了故事館+餐廳+菜園+水池 。