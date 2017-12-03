台糖「巧克力甜蜜傳情」 民眾大呼有趣

2017-12-03 18:52

〔記者洪臣宏／高雄報導〕台糖今天邀請小港區里民舉辦「巧克力甜蜜傳情」親子體驗營，藉由實作巧克力過程，了解台灣糖業及自種可可樹自製巧克力的發展現況，民眾直說上了寶貴一課。

台糖砂糖事業部邀請鄰近小港、港南、港正等3里里民及親子參加活動，首先透過影片介紹可可樹生長背景，及台灣自製巧克力的歷程，並宣導「從農場到餐桌（From Farm to Table），確保食品安全」的概念。

重頭戲為手工巧克力實作，現場也準備新鮮可可豆觸摸體驗，台糖也準備自產產品試吃，親子學會了巧克力製作，大呼有趣。