村民盼了20年 萬巒鄉佳和宮聯外道路通車

2017-12-03 18:50

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣萬巒鄉佳佐村、佳和村期盼近20年的佳和宮聯外道路，在立委蘇震清、佳和宮管理委員會、地方人士積極爭取下，終於以水保局和水利署補助的3千多萬元及農村再生經費完成興建，今天（3日）舉行通車典禮，剪綵後村民走在350公尺長的聯外道路上，臉上盡是笑容。

佳和宮聯外道路長約350公尺、寬約10公尺，橋面則在拓寬4公尺後成為13公尺寬，今天通車之後，有多項效益，包括居民出入多了選擇，可不必經過佳佐派出所前擁擠道路，同時方便進香團遊覽車進出，不必轉入狹窄巷道，此外，佳佐、佳和村落可與附近田園風光連成一氣，增加休憩功能，更有助區域連結，促進可可等產業發展。

今天通車剪綵儀式，立委蘇震清、屏縣府城鄉發展處長張桂鳳、水保局台南分局秘書洪政義、萬巒鄉代會主席潘進丁及佳和村長紀進生、佳佐村長林永量及多位縣議員到場參加。

蘇震清表示，10年前選立委時，曾經到佳和宮參拜，當時見到只有橋沒有路，感到很納悶，當選立委後，他與助理林國順全力以赴，加上潘孟安縣長的配合，還有水保局、水利署的支持，終於開花結果。

張桂鳳也表示，除了農村再生計畫外，潘孟安縣長也很關心萬巒鄉可可產業，佳和宮聯外道路通車後，可可產業區域可以連結一塊，有助於推動可可示範園區，因此通車意義重大。