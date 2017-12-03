「夢幻之魚」太夯 他用冰塊及BTA. COR養殖有成

石鯛成為市場新寵。（記者洪臣宏攝）

2017-12-03 18:45

〔記者洪臣宏／高雄報導〕林園區養殖戶黃順成成功繁殖「夢幻之魚」石鯛，且引進BTA. COR（菌酶體‧載固化）生物養殖法，用冰塊降溫養殖海水，他說，這套養殖方法已經使用6年，今年首度嘗試在石鯛成魚，飼養方法更環保，希望能夠廣為推廣。

前高雄縣議員黃順投入養殖業約20年，6年前引進法國研發的BTA. COR（菌酶體‧載固化），原本使用在石斑魚、草蝦養殖，高經濟價值的石鯛成為市場新寵，也他投入石鯛魚苗繁殖，卻發現放養後存活率不高，今年自己下海飼養成魚試驗有成，預計明年上市。

他指出，南部天氣襖熱，水溫超過攝氏24度就會滋生車輪蟲、卵圓等寄生菌，並黏附魚體上造成死亡，因而他雙管齊下，不僅使用BTA. COR，將不良菌種阻絕養殖池之外，夏天時不斷投入冰塊降低養殖池水溫度。

他說，BTA. COR就是將深海1千米處菌種抽上來，利用生物技術注入礦石內部，利用強勢菌種淘汰不良菌種，在國外通常用於湖泊、漁港及汙水廠等水質整治。

黃順成表示，傳統養殖法就是24小時不斷抽海水更換水質，但他5天才換水一次，估計每月減少3萬8千4百噸用水（40噸容量養殖池計算），可省下約4萬元電費，更重要的是，魚池沒有不良的寄生菌，就可以不必用藥，也縮短魚隻生成時間，水質、魚隻都由高市動保處檢驗把關。