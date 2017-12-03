全國兒童聯想創作畫登場 豐原南陽國小奪雙冠

民眾在葫蘆墩文化中心一樓欣賞初賽入選作品。（記者李忠憲攝）

2017-12-03 18:33

〔記者李忠憲／台中報導〕第25屆全國兒童聯想創作畫複賽今天登場！420位來自全國各地國小的優秀小畫家角逐下，地主豐原南陽國小2年級陳泓頤、4年級凃瑋昕分奪第一，成為雙冠王；來自南投縣，分別為2、4、6年級的陳行恩、陳行美、陳行生分別得獎，創下首次1家3位同時得獎的紀錄。

南投縣陳行恩一家3人同時得獎

邁入第25年的全國兒童聯想創作畫，已成為全國知名大型繪畫賽事。今年初賽就湧進10萬件作品，共420位進入複賽，今天上午舉行賽事，下午成績出爐。

葫蘆墩文化中心表示，進複賽的選手中，來自花蓮、屏東、宜蘭及基隆的偏鄉及離島學童逐年增加，包括全校學生不滿百人的金門柏村及湖埔、澎湖隘門等16位離島小學學童入選，近年來表現優異的澎湖中正國小就佔8人。

其中，地主豐原南陽國小2年級陳泓頤、4年級凃瑋昕分奪第1，成為雙冠王；來自南投縣，分別為2、4、6年級的陳行恩、陳行美、陳行生分別得獎，也創下首次1家3位同時得獎紀錄。

中市文化局副局長施純福頒獎時表示，聯想畫已是國內大型重要的美術競賽，今年更首次發放獎金獎勵。小朋友們面對相同符號卻有不同詮釋，豐沛的創作能量常令人驚豔嘆服。

文化中心說，得獎名單和得獎作品都可在官方網站查詢瀏覽，歡迎民眾上網查詢。