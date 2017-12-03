台中市到宅坐月子平台周年 1545位產婦9成滿意

家長為讓參賽爬行的小朋友往前，拿出餅乾引誘。（記者李忠憲攝）

2017-12-03 18:19

〔記者李忠憲／台中報導〕台中市推行到宅坐月子服務媒合平台成立，今天舉行滿週年活動，現場邀請曾使用此服務父母與滿週歲孩子們回來同樂，舉辦抓周及爬行比賽，場面歡樂。中市社會局表示，該平台至今已媒合1545位產婦，滿意度高達9成，未來希望再結合「托育一條龍」政策，提供0至6歲嬰幼兒家庭完整照顧服務。

台中市政府在105年8月起，以社會投資理念，規劃「到宅坐月子服務」，並委託弘光科技大學承辦，藉此鼓勵市民生育，營造願生、樂養的環境。透過平台提供媒合服務，讓產婦能享受優質的坐月子服務，內容包含產婦照顧、月子餐製作、簡易家事清潔以及提供育兒指導等，平台並辦理宣導活動、研習課程，提供諮詢服務等。

今天的慶祝活動共有40位寶寶報名參加抓周，38位寶寶參加爬行比賽，許多爸媽為讓小朋友往前，拿出餅乾、玩具等法寶，場面熱鬧溫馨。

中市社會局副局長陳仲良表示，平台成立迄今1年3個月，到今年11月共媒合1545位產婦，去年平均月服務量為63件，今年月服務量則上升到100件，成長幅度近6成。產婦回饋滿意度也顯示，有9成以上相當滿意到宅坐月子服務。

社會局表示，寶寶能健康、活潑地長大，是所有爸爸媽媽的期望，也是市府努力的方向。希望透過營造願生、樂養的環境，鼓勵市民生育，也讓台中成為宜居生活首都。