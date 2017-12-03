獨愛蘭花 汽車銷售員轉行栽培溫室蘭花

后里花農林將凱選擇在后里開蘭園，並採用荷蘭溫室栽培技術提升蘭花品質。（中市農業局提供）

2017-12-03 18:09

〔記者李忠憲／台中報導〕就因為獨愛蘭花，后里花農林將凱放棄汽車銷售員工作，與妻子合開農場並引進荷蘭溫室栽培技術，提升花卉品質，中讓近一甲的蘭園有近10萬棵蝴蝶蘭，並打造全台最大蝴蝶蘭展示場。他除了希望台灣能重返蝴蝶蘭王國的榮耀外，更期待明年台中花博能吸引更多人潮到后里賞花觀光，讓全世界看到台中美麗花卉。

后里花農林將凱並非農業科系畢業，剛進入社會時擔任汽車銷售員，10幾歲就開始對蘭花有興趣的他，從種洋蘭開始他的蘭花人生。後來越種越多，並經人介紹至花市擺攤，讓他有了打造大型蘭花培植溫室農場的契機。

林將凱說，后里氣候適宜栽種花卉，且冬天氣溫低，在18度C環境下更能促使花朵開花，因此選擇在后里三豐路上租下將近一甲園地，與妻子宋彩聯一起經營蘭花培植溫室農場，引進荷蘭溫室栽培技術，穩定花卉品質，至今至少開發出6、70種品項的蝴蝶蘭。

他表示，蘭苗需要高溫才能生長，多由南部業者代工，而開花期相對需要低溫環境，再運回后里，總共需歷時2年，才能將蝴蝶蘭交到消費者手上，背後所投入的人力、時間及資本不容小覷，花農辛勤付出的心血更是難以言喻。

林將凱表示，他幾乎所有蘭花都種過，包括文心蘭、拖鞋蘭、蝴蝶蘭等，但消費者仍偏愛蝴蝶蘭，他決定大量培育，目前農場內有將近10萬棵蝴蝶蘭，希望台灣能重返「蝴蝶蘭王國」的榮耀。他也期待透過台中花博，將花農辛苦種植的花卉推廣至全世界，吸引更多人潮至后里賞花、觀光，增加國際曝光率。