花蓮殯葬園區擬設壽豐 縣府爭取7.6億經費

花蓮縣政府民政處研擬在壽豐鄉設置花蓮縣生命文化園區設置案，基地位於省道台11丙4公里處。（翻攝縣府簡報）

2017-12-03 18:00

〔記者王錦義／花蓮報導〕行政院長賴清德日前偕同各部會首長到花蓮舉行「中央與地方落實前瞻基礎建設暨長期照顧業務座談會」，花蓮縣長傅崐萁率13鄉鎮市長出席向中央提出總經費合計372億元的建設需求，縣府提出13項建設案中包含花蓮縣生命文化園區設置案，縣府民政處研擬在壽豐鄉吳全公墓北邊約一公里的農業用地上，設置整合殮、殯、奠、祭設施、儀式的生命園區，總經費約7.6億元。

縣府簡報指出，計畫位於花蓮縣華東段807地號等218筆土地，使用分區目前為農業區，此區域全為國有土地，土地管理者為行政院國軍退除役官兵輔導委員會，總面積為175046平方公尺，約近20公頃大小；計畫位置約略在省道台11丙4公里處以東的土地，距離花蓮市、吉安鄉大生活圈約15分鐘內路程，鄰近花蓮、吉安、壽豐及豐濱四個鄉鎮。

縣府民政處指出，花蓮縣境內目前僅有一間殯儀館位於北濱，現有設施早已不敷需求，而花蓮南北殯海岸線是花蓮地區重要的觀光景點，現有清潔隊、殯儀館卻矗立其中，對當地居民以及外地觀光客而言，確實在景觀形象上造成莫大的落差；目前清潔隊已規劃搬遷中，然位於同地點的花蓮市立殯儀館仍無妥當去處；為提升殯葬服務品質，避免殯葬設施違規使用或四處散置，縣府將擇地規劃為殯葬園區。

依據縣府簡報，花蓮縣北區花蓮市及吉安鄉、新城鄉、秀林鄉、壽豐鄉、豐濱鄉五鄉鎮，占全花蓮人口數的73.4%，但在殯葬設施的設置上卻是嚴重不足的，設置一元化殯葬設施是刻不容緩；生命園區計畫設置40間停柩室及冷凍室，大型禮廳4間、中型禮廳8間、火化爐6座、空污設備3套，80000個櫃位，還有樹葬、花草葬等環保葬區；另外還有犬貓紀念園區、辦公廳舍、服務中心及殯葬業服務處等設施。

花蓮縣生命文化園區設置案目前經費概估約7億6千萬元，計畫期程預計4年7個月完成，縣府期盼中央支持本案並給予經費補助，縣府指出，詳細計畫內容尚未確定，仍有都市計畫土地變更、設置計畫送審等等過程，其成俟經費核定後，並配合內政部的規定訂定之。