侯武忠妻遞建議書盼強化澎湖醫療 么兒：長大才懂爸爸的心情

侯武忠妻子陳慧娟，將建議書呈交給總統府祕書長吳釗燮，盼能藉由侯武忠行醫20年的經驗，強化澎湖離島地區的醫療。（記者劉禹慶攝）

2017-12-03 19:36

〔即時新聞／綜合報導〕澎湖仁醫侯武忠因胰臟癌辭世，今日近千人前往參加其告別式，總統府秘書長吳釗燮也抵澎頒發總統褒揚狀，而侯武忠的妻子陳慧娟則向吳釗燮遞交建議書，建議書指出，侯武忠行醫20載，離島航班不足導致居民就診困難，請總統協助改善澎湖離島醫療問題。總統府則回應，建議書目前已分別交由其他部門評估，作為澎湖地區醫療整備強化的重要參考。

據《中央社》報導，今日舉辦侯武忠的告別式，近千人前往菊島福園，送他人生最後一程，總統府秘書長吳釗燮專程抵澎代表總統蔡英文頒發褒揚狀，並向侯武忠家屬表達慰問，陳慧娟則向吳釗燮遞交建議書。

建議書指出，侯武忠任職白沙衛生所20年，風雨無阻的赴偏遠鄉村、離島巡迴醫療問診，但港口的交通航班、港口設施不足，導致交通船航行困難，盼能增加離島航班經費補助，方便離島居民就診。

建議書也指出，希望將澎湖離島的衛生室升格為衛生所，且補足醫護人員，並先從居住人數較多的白沙、吉貝、望安等離島衛生所開始，改善離島居民看診的困境。

總統發言人黃重諺今天受訪表示，侯武忠提供多年實務經驗的建議，他們非常感謝及重視，目前建議書已分別交由衛福部等部門了解評估，作為澎湖地區醫療整備強化的重要參考。

侯武忠在澎湖行醫多年，心思幾乎都在老病人身上。他的小兒子侯承孝坦言，小時候在家經常看不見爸爸，因此不諒解爸爸的行為很長一段時間。直到長大他才明白，爸爸為照顧老病人付出一生貢獻的心情。他表示，他會永遠以爸爸為榮。