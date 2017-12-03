352年歷史竹溪寺重建 352位法師居士動土

竹溪寺附屬的竹溪書院盛大揭幕啟用。（記者王俊忠翻攝）

2017-12-03 17:11

〔記者王俊忠／台南報導〕建寺有352年歷史的台南市南區竹溪寺，今天動工重建，廟方特地找來352位法師、在家居士參與動土重建工程。據了解，竹溪寺將斥資8億元重建寺廟主殿；2億元興建書院已完成，今天揭幕啟用；竹溪寺主殿預計在111年完工。

位在南市南區體育公園內的竹溪寺是台南四大古剎之一、屬於禪門臨濟宗，正殿供奉釋迦牟尼佛、藥師佛與阿彌陀佛三寶佛，所在地鄰近竹溪、古名桶盤淺，寺中有號稱台南三大名匾之一的「了然世界」匾，有學者考據是全台第一間佛寺，300多年來，竹溪寺至少歷經7次以上修、增建。

建寺於明朝永曆年間的竹溪寺，94年時現任住持資定法師有感寺廟多次增、修建讓建築本體結構安全產生問題並遇大雨溪水暴漲釀成寺內淹水，內部動線不佳造成來寺的在家居士困擾，決定進行整體重建願景，99年啟用竹溪會館安頓寺眾，今天終於啟動重建工程。

包括立委林俊憲、南區區長朱棟與多位地方市議員、352位法師、在家居士參與「灑淨儀軌―繞佛三匝，敬三尊、滅三毒」祈福儀式。特別從美國遠道回台的美國觀音寺釋超定法師看到這麼多人參與動土儀式開示說：「眾生擔心佛教式微，但只要有出家人、有三寶、有居士發心護法，佛教就有希望」。

寺方表示，斥資8億的主殿與後方博物館，預計在111年完工啟用；此外先前已完工的竹溪書院也在今天揭幕啟用，書院收藏該寺珍貴的柱聯與拓印等文物，並提供寧靜讀書場所，將積極參與文化教育工作，提供弱勢學生更多教育資源與機會。未來對有古蹟價值的舊山門、八卦井歷史建築，寺方決心妥予維護，計劃向市府申請列入古蹟保護對象。