台中耶誕嘉年華移柳川 光景藝術9日晚浪漫登場

花漾柳川河岸光景藝術展作品「禮物盒」。（記者張菁雅翻攝）

2017-12-03 16:56

〔記者張菁雅／台中報導〕往年台中耶誕嘉年華均在台中市政府廣場舉行，今年首度移到柳川水岸，將在9日晚上點燈，不僅有水中耶誕樹，同時舉辦「花漾柳川河岸光景藝術展」，部分光景藝術作品模擬圖已在網路曝光，民眾看到後直呼好期待。

柳川水岸（台灣大道至民權路段）景觀改善工程去年底完工，市府特別選在去年平安夜啟用，並舉辦創意藝術光景展，不但大獲好評，也讓柳川水岸成為熱門景點。市府延續熱潮，今年乾脆把台中耶誕嘉年華移師柳川水岸舉行，帶給市民不一樣的感受。

今年台中耶誕嘉年華將在柳川設置高達9公尺的水中耶誕樹，樹體設計以柳川川游不息的概念設計，樹上則裝飾台中四大出口花卉－火鶴、劍蘭、文心蘭及百合，以迎接2018台中花博。耶誕樹點燈及音樂會將在9日晚上6時30分登場，9日至25日還有耶誕市集。

另外，水利局舉辦的「花漾柳川河岸光景藝術展」也在9日同步點燈，以LED打造「禮物盒」、「浪漫玫瑰燈海」、「造型樹燈」、「拱門光廊」等燈光造景藝術，讓夜晚的柳川更浪漫，目前這些作品的模擬圖已在臉書粉絲專頁公布，網友除了按讚、分享，也留言說「好想去」、台中市有你們真好」。

花漾柳川河岸光景藝術展將有浪漫玫瑰海。（記者張菁雅翻攝）

柳川水岸的造型樹燈。（記者張菁雅翻攝）