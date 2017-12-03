喬本樂活路跑千人競賽 各組成績揭曉

喬本樂活路跑活動今天在農科舉行（記者葉永騫翻攝）

2017-12-03 16:39

〔記者葉永騫／長治報導〕喬本樂活路跑賽今天上午在屏東農業生物科技園區舉行，吸引了上千民眾的參與，韓國知名瘦身女教練鄭多燕也受邀前往鳴槍，讓現場相當熱鬧。

比賽成績：22公里超半馬男子組第1名鄭瑞竹、第2名周鴻宇、第3名李孟修；女子組第1名劉麗、第2名江依萱、第3名潘怡萍。11公里挑戰男子組第1名吳奉臻、第2名林旻杰、第3名黃祥維；女子組第1名吳孟恆、第2名鄭培妤、第3名楊宜靜。

喬本生醫公司今天上午舉行「2017 Jo愛Run 喬本樂活路跑賽」推廣強身健體路跑活動，項目分為超半馬組22K、挑戰組11K、健康親子組5K，吸引了上千民眾參加，起跑鳴槍則由南韓知名瘦身女教練鄭多燕、喬本生醫董事長黃文田夫妻、超馬媽媽邱淑容、超馬鐵人劉賢澤等人帶領啟動賽事，場面相當熱烈。

喬本生醫是國內少數GMP廠內培育牛樟芝的屏東農業生物科技園區廠商，舉辦這次路跑除了員工參賽外，也號召合作廠商共襄盛舉獎金及摸獎更高達20萬元，並準備了牛樟芝飲品免費供現場選手飲用，參賽者更能享有農科園區亞太水族中心門票半價等多項好康優惠。（更新時間：17:24分）