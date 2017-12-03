2017彰化羊肉節 萬名饕客排隊吃羊肉爐

彰化舉辦羊肉節活動，上萬民眾排隊搶吃羊肉爐。（記者陳冠備攝）

2017-12-03 16:28

〔記者陳冠備／彰化報導〕來吃羊肉爐喔～彰化縣政府及彰化肉品市場為推廣土產羊肉及豬肉，今日上午在社頭鄉果菜市場舉辦「2017彰化羊肉節暨國產羊肉與彰化健康豬肉品嘗宣導活動」，現場湧進上萬民眾，爭相排隊要吃羊肉爐。彰化縣長魏明谷開心與會，呼籲民眾入冬要吃補，彰化羊肉爐是第一選擇。

一年一度的彰化羊肉節，今日首度移師腹地廣大的社頭果菜市場舉辦，現場8點不到就有人開始排隊，人龍超過500公尺，為了讓民眾大快朵頤，主辦單位現宰30隻公羊，請總鋪師煮羊肉爐、炊羊肉米糕，另外還準備500斤香腸與豬肉割包等共2萬份餐點，11點開放領取，不到2小時就已搶購一空。

魏明谷表示，彰化羊肉爐全國有名，因為彰化飼養的肉羊全台最多，今年屠宰肉羊隻頭數達16500頭，占全國產量22%，關鍵在於彰化擁有國內最大、最現代化設備的羊隻屠宰市場，能即時提供衛生安全的本土羊肉，另外彰化縣政府配合農委會豬隻來源回溯計畫，積極輔導豬農飼養無瘦肉精等藥物殘留的優質豬， 並需抽血檢驗層層把關，才能以「彰化健康豬肉」之名送到消費者手中。

彰化縣肉品市場肉品市場總經理黃艙雲表示，彰化是畜牧大縣，每年輪流在各鄉鎮主辦羊肉節活動，就是要讓各地鄉親都能品嚐優質肉品，今年羊隻供貨穩定價格持平，閹公羊每公斤價260~270元，加上氣候穩定無病害，堪稱近年羊肉品質最佳，從現場排隊人氣來看，就知道民眾都是「內行ㄟ」。

本地居民施先生8點不到就來排隊，搶得這次品嚐羊肉爐的頭香，他表示彰化羊肉爐好吃原因是溫體宰殺，肉質最新鮮好吃，是冷凍進口無法比的，排3個小時來品嚐也值得；員林市民陳有財說，平常就常去溪湖吃羊肉爐，除此也常到肉品市場買豬肉香腸當年節賀禮，比山豬肉還好吃。

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