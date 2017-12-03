聽障賴政鴻力拚上郵務士 獲傑出身障者表揚

賴政鴻先天聽力障礙，但他奮發圖強考取郵務士，服務人群。（記者張勳騰攝）

2017-12-03 16:25

〔記者張勳騰／苗栗報導〕12月3日為「國際身心障礙者日」，苗栗縣政府今天首度表揚傑出身障人士暨身障者家庭照顧者表揚，其中38歲的賴政鴻，先天聽力障礙，求學過程備極難辛，但他奮發圖強考取郵務士，服務人群。77歲的黃韞添照顧身障的女兒50多年，還要照顧中風的太太，他都親力親為，無怨無悔為家庭付出。

苗縣府首度頒獎表揚傑出身心障礙人士，今天由苗栗縣長徐耀昌、苗栗縣肢體傷殘自強協會理事長王封台等人頒獎表揚，徐耀昌期勉身心障礙朋友，能走出戶外，迎向陽光，自立自強。

賴政鴻3歲時發現聽力障礙，6歲才戴上助聽器，求學過程，相當辛苦，但他在家人滿滿的愛中成長，樂觀進取，高中畢業因不想向命運低頭開始求職，惟因聽力障礙受挫或只能做些粗活，因此發憤圖強考取中華郵政的郵務士，服務人群。

這次表揚15位身障者家庭照顧者，住獅潭鄉77歲的黃韞添，是今年唯一的身障者家庭照顧者男性受獎人，她的女兒從小就智能障，行動緩慢，妻子因中風及失智症已9年。他獨自照顧妻女的生活起居，除料理三餐、把屎把尿，從不喊累。

今天受表揚的傑出身心障礙人士為劉安華、李湘亞、陳裕炫、邱仁泉、林苗法、賴政鴻、呂萬春、王亨仁、楊玉凡、范玉棠。

身心障礙者家庭照顧者為羅鍾美菊、石秀英、許惠珊、黃月雲、林淑櫻、胡桂英、溫美秀、黃韞添、江美智、劉彭菊蘭、黃安緎、羅秀鳳、郭秋蘭、廖喜妹、鍾秀英。