慚愧祖師1200年聖誕 南投會師祈安遶境

前副總統吳敦義夫婦（第1排右8）參與恭祝慚愧祖師聖誕活動後，與大家一起合照。（記者謝介裕攝）

2017-12-03 16:19

〔記者謝介裕／南投報導〕全國慚愧祖師大會師活動，今在南投市慶福寺登場，信眾以一步一腳印的虔誠徒步遶境方式，祈求風調雨順、國泰民安之際，也為恭祝慚愧祖師1200年聖誕活動，畫下完美的句點。

由南投縣陰那山慚愧祖師文化協進會，結合縣內40餘家宮廟共同發起，慶祝慚愧祖師1200年聖誕系列活動，從12月1日起，一連舉辦3天，期間還穿插民俗技藝表演、文化座談等活動，增進民眾對慚愧祖師的了解與認識，別具宗教文化傳承意義。

今日上午10時30分許，前副總統吳敦義、縣長林明溱等人，在南投縣慚愧祖師文化協進會理事長吳大芳、慶福寺主委曾俊雄等人陪同下，向神明虔誠獻供後，隨即在南投市展開遶境工作，吸引來自全國各地50多家宮廟、300多個大小陣頭共襄盛舉，尤其，在地的營北國中舞龍隊一現身，更吸引大家搶著拍照，家家戶戶也都在門口設香案以清香素果膜拜或燃放鞭炮方式表達敬意，場面浩大、熱鬧滾滾。

擔任活動總指揮的南投縣議員曾振炎表示，此次萬人繞境活動，地方民眾已經籌辦好幾個月，也是內轆地區近10年來最熱鬧、最成功的1次廟會慶典，期盼在神明庇佑下，大家事事順心、如意、平安又健康。