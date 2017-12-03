患慢性病獨居老人未按時用藥 中市推藥事健康照護助把關

2017-12-03 16:21

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市衛生局照顧患多重性病的弱勢家庭暨獨居老人藥事安全，今日舉辦成果發表會，服務600餘人中，以未按時服藥最普遍，不少老人常忘記吃藥或自行停藥，甚至有重覆用藥問題，靠藥事照護藥師團隊居家服務，把關用藥安全。

台中市衛生局指出，不少長者或弱勢民眾患有多重慢性疾病，為協助弱勢者正確用藥以有效控制病情，推出「弱勢家庭暨獨居老人藥事及全人健康照護」計畫，今日舉辦成果發表，也宣導正確用藥觀。

台中市藥師工會理事王人杰指出，包括台中市藥師公會、台中市藥劑生公會、台中市第一藥劑生公會等單位，共有108名藥師投入弱勢及獨老家庭執行居家藥事照護，深入台中包括梨山、和平區等地，共服務669名個案，協助個案認識用藥、藥物合適度及用藥配合度等。

王人杰指出，根據服務個案情況分析，個案用藥最大問題在「用藥配合度」，高達7、8成個案普遍有未按時吃藥或自行停藥、自行配藥甚至忘記吃藥等情況。

王人杰說，老人常有慢性病，尤其血壓不穩，卻有老人拿了血壓藥未按醫囑服藥，往往是「等頭痛才吃」，殊不知血壓藥目的控制血壓穩定下開藥，等出現頭會痛時即意謂血壓太高出現的警訊，這時才服藥往往不利穩定病情。

甚至有老人自行對藥品品質亂下定義，拿回家的藥物先放到水杯中「檢查」，「溶於水的才吃」、「不溶於水的不敢吃」，殊不知藥品依藥性分水溶性與脂溶性，偏執用藥觀，也影響用藥健康。

台中市藥師公會理事長李淑玲另指出，有的老人記性差，常有忘了吃藥甚至已經吃過藥卻忘記，重覆再吃藥情況，或是有人上頓忘了吃，下一頓一次吃兩包等，反造成危機，最後只好天天打電話叮囑用藥。

此外，目前不少老人因身體有多重毛病，常是到醫院看多科，也普遍重覆領藥、重覆用藥，均反造成身體負擔與危機，王人杰說，藥事照護就會幫個案整合藥物，提供正確用藥建議。

王人杰說，根據統計，接受藥事照護的個案中，有5成4疾病控制獲改善，甚至有一名獨居老人用藥種類繁多，藥師協助整合藥物外，意外發現個案有心房顫動疑慮，協助轉介到診所再轉珍到大醫院進一步檢查，及時保障老人健康等。

衛生局指出，在分級醫療、雙向轉診的狀況下，社區藥師在社區居家照護、預防保健扮演重要推手，今年特別培訓136位「社區家庭藥師」，盼透過藥事照護團隊的服務，建立個案、醫師及藥師之間的用藥照護模式。

此外，衛生局今年更將藥事照護結合愛鄰守護計畫、社福團體、醫院，以鄰里為基本單位，經由民間團體與政府機關的互助合作，共同確保弱勢族群的用藥安全，盼有更多藥師陸續加入社區家庭藥師行列，共同為全民的用藥健康加強把關。