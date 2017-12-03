國民黨民代號召空汙遊行 社運人士開轟

2017-12-03 16:17

〔記者黃鐘山／台中報導〕環團將舉行遊行關切空汙，國民黨民代召開記者會呼籲上街反空汙，部分社運人士與會。社運人士陳致豪對此深表不滿，質疑遊行遭國民黨主導，這樣運動的主體性在哪裡？民代是受邀參與，不是主人，人民才是主體，行動也是訴諸人民。

「台灣國護照貼紙」設計者陳致豪，是咖啡館老闆，並從藝文工作者跨界參與社運。針對國民黨號召空汙遊行一事，他在臉書抨擊「跑去跟國民黨開記者會，然後變成國民黨號召遊行，還跟我說這是運動策略借力使力，這樣的政治判斷真的hen有一套…」

他在臉書說，「國民黨執政時期，我們才不搞什麼和在野的民進黨站在一起的。發起遊行你要來也是加入隊伍，不會有什麼特別的安排；開記者會當然也是以行動籌備的團隊為主體，民代是受邀參與，不是主人。以前一直就是這樣的標準，因為人民才是主體。」

陳致豪說，去參與國民黨立委舉辦的反空汙記者會，讓他實在無法接受，質疑這樣運動的主體性在哪裡？他希望運動夥伴不要緣木求魚，找在野的國民黨合作並非藉力使力。因為在群眾運動中推動改變的是人民，相信人民，以人民為主體，向人民訴求，這才是真正有力。

他也痛批，國民黨不用對蓋中火、準六輕、不遷五輕，以及計畫蓋國光石化先道歉嗎？這些讓中南部承受空汙之苦的境內汙染源，難道不是在國民黨長期執政下生成的嗎？

他強調，針貶空汙議題，爭取自由呼吸的權利當然要壓迫現在的執政黨，監督他們做出更多努力；但真的覺得這些只想把重大民生議題當成政治口水的國民黨政客，實在沒有資格在這裡裝模作樣，偽裝進步形象。更不要以為自己在野了，大家就會忘記誰才是該為台灣的環境現況負最大的責任！

國民黨長期執政下必須先面對環境的轉型正義，否則根本沒有立場去針貶他們親手製造出來的環境問題。即便是在運動策略的面向，他也無法認同用靠近國民黨來讓民進黨緊張，甚至做為一種脅迫的籌碼。與怪物奮戰，不必然要陷入那些懷著惡意的深淵；訴諸光明，才是找到藍天的正道。