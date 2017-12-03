竹縣第2運動場 溜冰場簡易看台沒復舊惹議

新竹縣第2運動場附設溜冰場的簡易看台（圖前）被抨擊迄今沒有放回原點，造成使用者面向的是圖左台大校園，但也有人說，家長陪孩子溜冰時真要落座，多半選擇坐在圖遠方黃色鐵門前的階梯上。（記者黃美珠攝）

2017-12-03 16:24

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣第2運動場附設的溜冰場今年世大運後迄今還沒完全復舊？有鄉親直指，溜冰場旁的簡易看台到現在都還沒放回原來的位置。溜冰場周邊的石椅有限，很多小朋友在場內溜冰時，家長原都坐在這個簡易看台上或用來置物，遠遠陪伴著孩子。現在家長坐上去變成面向台大校園，而非溜冰場，大家因此不愛用，造成閒置。

新竹縣政府教育處表示，確實是他們的疏忽，會立刻處理，對各方的意見也都會審慎研究、評估。

不過記者實訪現場碰到恰巧帶孩子溜冰中的蔣先生說，那個簡易看台除了邊邊角角都很銳利、危險，很多家長不愛坐，避免小孩靠近受傷。

另外，真正陪孩子溜冰的家長，其實都是隨著孩子滿場跑的，並不會落座。會坐下來的多半是來看孫兒溜冰的阿公、阿嬤們，他們除了坐在溜冰場旁的石椅上，很多人也都是坐在第2運動場通往斜張橋的入口處階梯上，真正會想使用簡易看台的好像比較少。

蔣先生也說，溜冰場的空間有限，場內用藍色的環狀帶區隔，技術比較成熟的在內圈玩，剛學的人在藍色環帶外慢慢學溜。

還有些小朋友初學、不太會溜、也還不太敢跟大家一起溜，或是有些小朋友喜歡玩滑板車。這群小玩家多半就在溜冰場外、抓著溜冰場邊欄杆，做繞圈的練習。他個人覺得簡易看台如果回復到原址，對這群小朋友反而潛伏著危險，最好就維持現狀，或是再往台大校園的方向撤去，讓整個溜冰場外空地可以擴大。

不過投訴的鄉親認為，第2運動場設有專責管理員，簡易看台是否回復，對管理人員來說是舉手之勞，本該回復原狀的沒有回復，這是怠惰，對現況視若無睹則讓人不無麻木、尸位素餐之感。