15時起搶通3小時 蘇花蘇澳-東澳段今晚6時至明早封路

蘇花公路114.4K災情擴大，蘇澳至東澳段今凌晨12時許封閉，工程單位投入搶修，今下午3時開放通車。（記者張議晨翻攝）

2017-12-03 15:34

［記者張議晨／宜蘭報導］台9線蘇花公路114.4K（九宮里路段）受豪雨影響，該路段昨晚11時許，出現大面積落石坍方，土石量達5000立方公尺，雙向道路阻斷，經搶修已在今下午3時，恢復雙向通行。考量邊坡仍不穩定，為維護夜間行車安全，蘇澳至東澳段，今晚6時將再予封閉預計明早7時開放通行。

另外，12月4日起展開復建工程，4日至12月22日（含假日）每日上午7至8時開放通行，8時起開始管制，每二小時開放一次（每逢10：00、12：00、14：00及16：00），每日晚間6時至隔日上午7時，蘇澳至東澳段均夜間預警性封閉。

公路總局第四區養護工程處表示，宜蘭近日受豪雨影響，蘇花公路114.3公里處昨入夜後陸續傳出落石情況，一度造成交通全面受阻，工程單位評估天候狀況後，今凌晨蘇澳至東澳段實施預警性封閉。

蘇花公路原預計今早8時恢復通行，但因坍方範圍擴大至40公尺，落石量超過5000立方公尺，工程單位調派兩部裝載機、1部怪手進駐搶修，終於在今下午3時開放通行。

不過，因目前邊坡仍不穩定，四工處表示，考量夜間行車安全，蘇花公路蘇澳至東澳段，今晚6時起將實施夜間預警性封路，預計明早7時開放通車。

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