寶光聖堂秋季大典 蘇嘉全：宗教是改革的安定力量

秋季大典遵循周朝古禮進行。（記者吳俊鋒攝）

2017-12-03 14:53

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市玉山寶光聖堂今天舉行3年1科的秋季大典，依循周朝古禮進行，上萬信眾湧入參拜，立法院長蘇嘉全也應邀出席，他轉述總統蔡英文的談話，強調政策改革的推動中，難免影響既得利益者，引發對立、衝突，但宗教有助於安定國家、社會，是人心的靠山。

位於南化區玉山里的寶光聖堂，不僅為宗教聖地，因建築宏偉，也是知名景點，都在春、秋時節舉辦祭典，春季祭祖、秋季則祭天。

而秋季大典每3年舉辦，旨在發揚「敬天法祖」的傳統精神，透過虔誠、肅穆的宗教儀式，恢弘固有文化思想，也希望喚起人們心中的良善本性。

大典在鳴鐘、擊鼓與炮聲中展開，樂手齊奏下，128名身穿古裝的文武佾生，以及正獻官與監禮、糾儀等人員一起迎神，再上香參拜，過程如古代朝廷的祭天情景，場面壯觀。

蘇嘉全應邀觀禮，並進入無極天母殿祭拜，立委王定宇、黃偉哲等各界貴賓也都到場，逾萬名海內外道親專程參與，氣氛熱烈。

蘇嘉全轉述蔡總統昨天下午與一貫道總會各級幹部的談話，正向的宗教是前賢提攜後學，強調修為與操守，這股力量有助於政府推動改革時，安定國家、社會，讓人民攜手繼續向前邁進。

蘇嘉全說，秋季大典除了祈福、消災，也有感恩、謝天之意，保佑人民平安、作物豐收。