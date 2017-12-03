恆春慢壘賽星光閃耀 嚴宏鈞、李孟竹父親都出席

職棒新星嚴宏鈞的哥哥嚴宏琦（右一）、前職棒選手吳憲政（左二）、李祖岑（右二），李孟竹父親李天寶（左三）都參加恆春慢壘賽。（記者蔡宗憲攝）

2017-12-03 14:55

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島一直是國內棒球好手的搖籃之一，當地舉辦「鎮長盃」慢速壘球賽，各隊星光熠熠的陣容吸引民眾觀戰，除了有職棒新星嚴宏鈞的父兄、前職棒選手吳憲政、李祖岑、曾漢州，還有世大運金牌選手李孟竹的父親李天寶參賽，各自爆出國手們的小時八卦，逗樂不少現場觀眾。

職棒新星嚴宏鈞的哥哥嚴宏琦代表墾丁阿財隊出賽，父親嚴慶裕則擔任大會裁判，他拿出嚴宏鈞小時照片笑說，三兄弟從小都愛打球，當年恆春少棒隊都解散，嚴宏鈞為了獨自到高雄打球，被他騙學校沒有洗衣機，還先跟哥哥們學手洗衣服，現在想起那畫面仍覺莞爾。

世大運滑輪溜冰金牌李孟竹，及棒球選手李子楊的父親李天寶及母親，則在場邊爆料，指李孟竹小時候因為偷穿店裡溜冰鞋出門，被媽媽關在門口等爸爸回家「救人」的趣事。

這場由恆春體育會主辦的慢壘賽，一直是恆春半島慢壘屆的大事，四強賽由墾丁社區、大光、車城及墾丁阿財捉對廝殺，場上不時出現出身當地的前國手、前業餘強隊球員助陣，包括曾漢州、吳憲政、李祖岑等人都有出賽，看的出身手不減當年。