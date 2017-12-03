尫仔標、老汽水瓶 老玩具特展讓人看見「童年」

逛台灣經典50年好玩具特展，展示不少懷舊玩具。（記者蘇孟娟攝）

2017-12-03 15:06

〔記者蘇孟娟／台中報導〕「台灣經典50年好玩具特展」今起在台中文創園區展出，除頒發社會貢戲獎給高齡84歲的本土漫畫家劉興欽外，懷舊玩具區的尫仔標、舊型大富翁等老玩具，讓不少參觀者「看見童年」，興奮指指點點。

特展由文化部文化資產局及台灣區玩具暨孕婦嬰童用品工業同業公會共同主辦，今日起到明年1月2日在台中文化創意產業園區推出。

除展出50年來的台灣玩具產業發展及玩具展示外，台中市長林佳龍受邀頒發「社會貢獻獎」給創作出家喻戶曉作品「大嬸婆」的劉興欽，更肯定台灣玩具產業影響每個人的童年，他現在還記得自己童年時最愛自己做竹筷槍，這是最早的創客精神，玩具不僅是玩具，更與歷史文化甚至科學有關，真正寓教於樂，讓人玩樂中也學習。

林佳龍另肯定劉興欽的作品陪伴不少人成長，更指出，台中市即將興建國家漫畫博物館，希望能典藏劉興欽的作品。

已84歲仍創作不輟的劉興欽說，他最主張課本漫畫、漫畫像課本或課本像玩具、玩具像課本，這樣小孩子才會喜歡，寓教於樂是最好的教育方式，現在他致力把以前的生活畫出來，用漫畫紀錄台灣，好讓現代人能知道先民的生活日常。

「台灣經典50年好玩具特展」展出包括經典懷舊玩具、熱門當紅玩具及創新趨勢玩具，其中經典懷舊玩具區吸引不少童心未泯的成人參觀者，不少人帶著孩子在每項老玩具前，興奮說著玩法及以前的玩樂經驗，像是尫仔標、老汽水瓶，甚至僅有單調色彩的「大富翁」等，也讓大人們興緻勃勃說著，興神情比小孩子還興奮。

文化部文化資產局長施國隆說，展示內容吸引不少人共鳴，1個月展期太短，將延長展期，讓更多人前來見證台灣的玩具產業發展甚至童年回憶；林佳龍也說，鼓勵學校戶外教學可多帶學童認識玩具產業的文創能量。