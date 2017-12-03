屏東國際移民節 多元族群文化交流吸人潮

埃及旋轉舞吸引全場目光。（記者羅欣貞攝）

2017-12-03 14:38

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣新住民人口數近1萬9千人，排名全台第8位，原住民近6萬人，此外還有閩南及客家族群，呈現多元族群風貌，屏東縣政府今天（3日）舉辦國際移民節暨台灣母語嘉年華，透過不同國家及族群的樂舞丶文化展演交流，加深彼此的了解。

活動在屏東市千禧公園登場，上午9點持續到下午1點，由縣府社會處、教育處、勞工處、農業處及新住民學習中心共同舉辦，主題為「異國童玩」及「台灣母語」，現場除了有不同國家的舞蹈表演、異國美食，更有來自閩、客、原住民族以及其他國家的童玩體驗，還有台灣各族群母語的闖關攤位，吸引大人小孩體驗不一樣的多元文化。

客家打嘴鼓、魯凱歌謠、埃及旋轉舞、東南亞竹竿舞、日本津輕三味線、排灣歌謠、印尼舞蹈、台語布袋戲，台上表演豐富多元，屏東縣長潘孟安也到場與民眾同樂，他強調，多元族群的融合與發展是屏東的優勢，更是屏東縣進步的力量。

此外，屏東縣政府在推動母語上也不遺餘力，不管是台灣本土語文或是新住民語，都非常重視，今天各學校就透過母語歌謠展現成果。

今年的國際移民節，讓許多民眾都非常驚訝，原來屏東縣內有來自那個多國家的新住民，不只印尼、越南、泰國，也是第一次看到來自內蒙古、埃及、加拿大等國家的工藝與美食，加上台灣本土的閩、客、原族群，民眾紛紛說真是大開眼界。

異國樂舞表演贏得熱烈掌聲。（記者羅欣貞攝）

民眾體驗印度手繪。（記者羅欣貞攝）