中市近日空品良好 改善中小鍋爐是關鍵

2017-12-03 14:36

〔記者黃鐘山／台中報導〕東北季風今天減弱，台中市空氣品質維持綠燈良好狀態；中興大學莊秉潔教授說，中小鍋爐是改善台灣PM2.5質量濃度的主要關鍵，目前只有台中及桃園補助中小工業鍋爐改燒天然氣，他相信跟進推行，南投雲林內陸鄉鎮的空品也會如同台中，開始常見初藍。

根據台中市政府環保局今日上午11時空氣品質監測資料，除太平站空品為黃色普通外，其餘各區均為綠燈良好等級。

莊秉潔在臉書貼文指出，他的研究一直指向中小鍋爐才是改善平常日空氣品質的主要關鍵，中小鍋爐排放口比老舊柴油車高，影響更遠；目前中小鍋爐多以重油為主，其實，天然氣成本低於重油，只要有天然氣管通過，這些鍋爐都有很強的誘因改為天然氣。

莊教授表示，目前只有桃園及台中針對中小工業鍋爐，補助其改燒天然氣。只要是經費來自空污費，污染者付費，他都支持，並相信若其他縣市也跟進推行，南投雲林內陸鄉鎮的空氣品質也會如同台中市，開始常見初藍。

中市環保局表示，固定污染源的PM2.5排放量占台中總量約32%，其中，工業鍋爐又為常見的固定污染源，為改善問題，市府持續推動86項空污減量措施，並全國首創加嚴鍋爐污染物排放標準，搭配補助汰換燃油鍋爐為燃氣鍋爐措施。

今年截至11月底已有125家業者申請補助，包括過去30大污染源的烏日啤酒廠等，目前已有47家改用燃氣鍋爐，減少PM2.5排放達7.2公噸、粒狀汙染物12.83公噸、硫氧化物116.23公噸、氮氧化物65.22公噸，展現初步成效。

環保局強調，徹底發揮成效的關鍵在於市府藉由訂定加嚴排放標準，規定既存污染源業者應於後起符合天然氣標準，力促已列管的117家業者181座2公噸以上燃油工業鍋爐改換燃氣（污染排放量約佔全市鍋爐的80％），截至今年11月止，已有34家申請汰換補助，11家、14座完成改善。