仁醫化小愛為大愛 台客船長侯武忠持續發光

侯武忠熱愛海洋，母親怨當年若選擇造船系母子緣不會淺薄。（翻攝侯武忠臉書）

2017-12-03 14:06

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖仁醫侯武忠雖因胰臟癌辭世，開船巡迴醫療身影不再，但奉獻精神卻將永留澎湖人心中！白沙鄉長莊美李確定將在岐頭興建紀念公園，並設置紀念館，結合觀光發展，並解決離島航班不足問題，侯父侯榮泉表示尊重地方意見。

侯武忠給人最大的印象，就是腳踏藍白拖，一身T恤、短褲的標準台客裝扮，加上憨厚的笑容，在人情味重的澎湖各離島巡迴穿梭行醫，深獲老人家信任，更讓人津津樂道的是，侯武忠為解決離島交通不便問題，更自費購船，還拜師老船長考上駕船執照，視病猶親的舉動贏得澎湖仁醫的封號。

「早出晚歸」是老父親侯榮泉對兒子最後的印象，更吐露當年熱愛海洋的侯武忠，考上成功大學造船系，但卻選擇公費醫生，每天早上就出門看診，直到深夜才拖著疲憊的身軀返家，還要接任法醫及慈濟功德會服務工作，自己都鮮少與兒子見到面，也因為擔心上廁所影響病人看病權益，因此很少喝水，才會罹患胰臟癌離世；老伴就抱怨當初侯武忠若選造船系就讀，今日母子緣就不會太快結束。

針對白沙各界希望為侯醫師立像設紀念館，侯父侯榮泉表示尊重地方意見，也代侯醫師說出心願，希望透過紀念館形式帶動白沙觀光發展，更重要的是讓離島航班增加，改善離島醫療；侯妻陳慧娟更直接上呈總統府建議書，為澎湖離島醫療及交通請命，讓對於侯武忠的小愛化成大愛，外界眼中的台客船長仁醫精神能持續發光發熱，造福一生奉獻的大海子民。

侯武忠對於獨居老人細心照顧，讓老人家們都相當感心。（翻攝侯武忠臉書）

侯武忠醫師〈中〉藍白拖、短褲及T恤，為標準的台客裝扮。（翻攝侯武忠臉書）