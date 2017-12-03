仁醫侯武忠告別式 澎湖近千人送行

侯武忠自購小船巡迴澎湖離島醫療，因罹患胰臟癌畫下句點。（翻攝侯武忠臉書）

2017-12-03 13:17

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖仁醫侯武忠因胰臟癌辭世，今日舉行告別式，近千人前往菊島福園，送仁醫人生最後一哩路，總統府秘書長吳釗燮專程抵澎頒發總統褒揚狀，衛生福利部也頒發一等衛生福利獎章、高雄醫學大學也頒贈傑出校友，死後備極哀榮。

澎湖仁醫侯武忠告別式，會場陳列褒揚狀及獎狀備極哀榮。（記者劉禹慶攝）

自駕小船巡迴澎湖離島醫療的侯武忠，一生最精華的歲月，都奉獻給七美、望安及白沙等澎湖離島，在白沙衛生所一待就是20年，深獲病患肯定，今年初傳出罹患胰臟癌，11月20日病逝高雄，今日舉行告別式，澎湖各界政要齊聚，白沙鄉民更自動自發包2台遊覽車前來，還有自行開車前往，約300餘人參加公祭，現場布置300多對花籃，靈堂棚架被迫臨時加搭容納各界花籃。

總統府祕書長吳釗燮，頒發總統褒揚狀給侯武忠家屬。（記者劉禹慶攝）

由於侯武忠一生奉獻澎湖離島醫療，不僅曾獲第12屆離島醫療獎，總統府在侯武忠辭世之時，就已確定頒發總統褒揚狀，由秘書長吳釗燮、發言人黃重諺抵澎頒發家屬，侯妻陳慧娟也轉交建議書，希望中央協助改善澎湖醫療、增加離島交通航班、開闢中屯航線及立像建紀念館紀念公園等。

衛生福利部頒發侯武忠一等衛生專業獎章，由家屬代表接受。（記者劉禹慶攝）

針對白沙各界希望建立侯武忠紀念館，並立像、設紀念公園，侯父侯榮泉表示，尊重地方意見，願化小愛為大愛，帶動白沙觀光發展；白沙鄉長莊美李則表示，初步規劃侯武忠紀念公園設在岐頭，侯武忠的自用小船「昭滿號」就停泊在岐頭港，將向中央積極爭取經費，保留侯武忠行醫的紀錄、器材、資料及影像等，讓後世永續懷念這位澎湖仁醫的貢獻。

侯武忠妻子陳慧娟，將建議書呈交給總統府祕書長吳釗燮。（記者劉禹慶攝）

白沙衛生所侯武忠服務二十年，四百餘人自動自發前往參加公祭。（記者劉禹慶攝）

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