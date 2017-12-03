玉里熊讚「放寒假」！彩色米割稻體驗農夫辛勞

玉里熊讚空拍照。（記者花孟璟翻攝）

2017-12-03 12:59

〔記者花孟璟／花蓮報導〕舊名「璞石閣」的花蓮玉里鎮，慶祝「玉里」地名滿一百年系列活動，今年八月插秧的二期水稻以「花蓮23號彩色米」作成「玉里熊讚」圖案，稻子最近成熟，鎮公所今天舉辦「玉里熊讚放寒假」親子割稻趣，由青農謝銘鍵帶著遊客下田割稻，東部台灣黑熊教育館的吉祥物「黑寶」，也現身來替黑熊同伴「讚聲」，熱鬧非凡。

從玉里興農橋上往南邊看，大片金黃色的稻浪中，以紫稻「花蓮23號」種成的「玉里熊讚」拿著鋤頭、旁邊還有「米倉」、「玉里100th」等字樣，隨風擺動的稻浪讓玉里熊讚「好像在稻田奔跑」一樣！

割稻日天氣晴，玉里鎮大禹國小三年級小朋友陳妍綾開心地說：「第一次割稻子好好玩」！她今天和媽媽一起下田當一日農夫，穿著粉紅紗裙的小女孩頭一次戴粗棉手套、拿鐮刀割稻子，十分新鮮。她說，從來沒有割稻過，終於知道「割稻不是容易的事」，覺得農夫真辛苦。

而割稻子完成大家除了品嚐清涼「米苔目」，感受農民收成「吃割稻飯」的心情，每人還獲贈玉里米一包、玉里麵體驗券，收穫滿滿。

受邀擔任「割稻達人」的青農謝銘鍵，自號「全台灣最年輕、最帥氣的農夫」，擺出帥氣姿勢示範割稻、打穀。他說，透過有趣好玩的方式介紹台灣農業之餘，更希望「玉里熊讚」稻米彩繪創造觀光效益，讓更多人認識玉里產好米，希望讓全世界看見玉里。

玉里鎮長龔文俊也邀請台灣黑熊保育協會在玉里鎮的「東部台灣黑熊教育館」鎮館吉祥物「黑寶」，擔任活動親善大使。龔文俊說，收成的花蓮23號紫色米也是香米品種之一，也考慮將米包裝成「熊讚米」來行銷，推廣玉里特色。

彩繪稻米「玉里熊讚」今天割稻了，站在玉里興農橋上看彩繪稻田，遠處是紅色客城鐵橋、海岸山脈，縱谷風景一覽無遺。（記者花孟璟攝）

親子一起體驗割稻，紫黑色的「花蓮２３號」相當特別。（記者花孟璟攝）

台灣黑熊保育協會「黑寶」、青農謝銘鍵（右）拿稻子當麥克風，介紹玉里稻米的特色。（記者花孟璟攝）

玉里熊讚彩繪稻田今天舉辦「玉里熊讚放寒假」手工割稻體驗，綠野平疇外加稻浪美景超迷人。（記者花孟璟攝）

玉里熊讚彩繪稻田以玉里高中設計的「玉里熊讚」為圖案，與農民溫文良合作種彩色米田，也是玉里鎮百年慶系列活動之一。（記者花孟璟攝）

大禹國小陳妍綾第一次下田體驗手工割稻，才知農民好辛苦！（記者花孟璟攝）

小女孩雙手拿著收割的稻穗高舉起來，體驗大豐收喜悅。（記者花孟璟攝）