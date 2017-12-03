週三將有霾害？ 環保署：恐明天就來襲了！

上月底空氣品質超差，台北市一片灰濛濛。（資料照，記者鹿俊為攝）

2017-12-03 13:14

〔即時新聞／綜合報導〕霾害明天報到！中興大學環境工程系教授莊秉潔引用ECMWF（歐洲中期天氣預報中心）數據，預測6日將有高壓迴流現象產生，進而影響台灣空氣品質，爆發第三波紅害，不過環保署預估，週一開始冷空氣報到，來自中國的霾害就很有可能影響台灣。

莊秉潔今天在臉書貼文，根據ECMWF，6日又會發生高壓迴流之天氣型態，但美國氣象局模式（NCEP）的預報則不明顯，希望這次國家可以作更好的應變。不過環保署和氣象局都預測，霾害不用等到週三，週一就有可能來襲。

環保署監資處長張順欽表示，霾害明天就可能來襲，但東北風通常會帶來水氣，若下雨空氣汙染物濃度將減緩許多，反之則要做好防禦準備。他進一步解釋，目前看來下週沒有太大機會出現強勁的高壓迴流，大多還是以東北風為主，不至於出現上月28、29日一樣的慘況。

中央氣象局預報員劉宇其則表示，目前仍是東北季風為主，週三、四東北季風減弱，風向有機會轉成偏東風，西半部容易出現擴散不良的情況，不過目前預估週四後續又有另一波高壓接力報到，還來不及轉到東南風，後續高壓又帶來新一波東北風，因此出現「高壓迴流」的現象機率不太高。