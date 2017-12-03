新品種黑豆豐收 頭份將擴大栽種、產製養生品

頭份今年試種「台南11號」青仁黑豆豆種，成果良好，目前已進入採收期。（記者鄭名翔攝）

2017-12-03 12:46

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕配合行政院農委會農糧署的「大糧倉計畫」，苗栗縣頭份市農會也積極推動輔導黑豆產銷班，除了添購全縣最完整的黑豆產製農用機械，今年更以技術移轉方式，向台南農改場購入「台南11號」青仁黑豆豆種，試種成果良好，目前已進入採收期，預期每分地約有300公斤產量。

頭份市農會推廣部主任蕭鎮林表示，過去栽種多以台南5號為主，而這次新引進的台南11號黑豆，不僅顆粒較大，營養成分也較高，適合加工製成養生產品，未來仍會選擇於二期稻作休耕期間，栽種台南5號及台南11號黑豆，如此不僅可以讓農地有效利用，同時也能增加農民收益。

農糧署北區分署副分署長陳吉成表示，頭份栽種黑豆品質佳，今年引進新種黑豆，目標是要發揮更大的黑豆產值，製成更多以黑豆為主要食材的料理，另外也會與新竹廠商商請契作，讓未來農民栽種更有保障，也能提供農民穩定收入，充分發揮農地價值。

台南11號黑豆，不僅顆粒較大，營養成分也較高，適合加工製成養生產品。（記者鄭名翔攝）