新北科教嘉年華 首創全國最大戶外科學實驗室

2017-12-03 12:39

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北科教嘉年華首創全國最大戶外科學實驗室，今天在新北市府市民廣場登場，活動包含「STEAM探索工作坊」、「科教成果互動區」、「科學創意燒腦區」及「能源創新體驗區」4大主題區，現在還有福營國中教師創作的全國最大夾娃娃機；所有攤位將在下午2點30分及3點30分，同時進行「羽出晶仁-手作天氣瓶」及「幸福彩鹽-認識各種鹽類和氧化物」兩項科學實驗，現場民眾皆能領取材料，在同一時間進行實驗，帶動全民瘋科學！

新北市長朱立倫表示，新北科學教育有五大精神，包含「科學（Science）」、「科技（Technology）」、「工程（Engineering）」、「藝術（Arts）」及「數學（Mathematics）」等，稱之為「STEAM」，將課程與學習科技整合，將一般科學理論轉變成實務應用，也就是動手操作，目的是要讓學生更有意願投入學習，並從中培養興趣，科技發展才能不斷進步。

今天54個攤位各有精采，包括積穗國小利用大氣壓力與表面張力設計「倒不出的水」、三和國中學生自製的液壓手臂挑戰「液壓手臂大進擊」，格致中學則利用LEGO EV3配件與壓力感測器，將組成的兩位人形賽跑選手進行「STEM 玩LEGO Let‘s GO!!機器人爬樓梯競速」等；一早開始，許多民眾一家大小逛攤位、動手操作實驗，熱鬧滾滾。

現場共設計5條闖關路線，每條路線共有10個STEAM跨域題目，民眾依每個題目解題提示依續闖關，只要挑戰完成10關，就可兌換精美小禮物。