街舞選手張晨凱挺進東京 力爭青奧門票

新竹市光復中學街舞選手張晨凱在亞洲及大洋洲資格賽中以第六名成績挺進東京，將到東京爭取明年青年奧運的門票。左起張晨凱，中為教練古慶瑀，右為楊至詮。（照片由市府提供）

2017-12-03 12:40

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市光復高中「街舞小王子」張晨凱選手，2日晚間在「2018夏季青年奧運─亞洲/大洋洲資格賽」中，奪下全亞洲/大洋洲第六名，一舉拿下前往東京門票，將爭取明年在阿根廷舉行的青年奧運出賽資格，張晨凱一路過關斬將，代表台灣挺進東京，用跳舞讓世界看見台灣。

2018夏季青年奧運首次納入街舞項目，成為舞蹈界新殿堂，青奧亞洲/大洋洲資格賽2日在台北市登場，有台灣、日本、韓國等20國，共150名好手角逐日本東京資格賽門票，台灣選手此次有3男2女挺進日本資格賽，角逐青奧門票。

其中新竹市光復中學張晨凱與楊至詮雙雙入選國家代表隊，同是地板社的倆人，過去攜手征戰大小街舞競賽。張晨凱就讀南華國中時，就展現跳舞天分，進到光復高中地板社後更全心投入，每日練舞5小時，且進行體能與重訓，思考新舞步。

指導教練古慶瑀說，張晨凱非常努力也很有天分，從此次賽事頂尖的卅二人，一路與各國好手飆舞，過關斬將晉級前8強，最終拿下第6名，已迫不及待跟世界好手同場競技。

古慶瑀說，台灣隊選手有主場優勢，整體表現著重在「場控」上，滿場觀眾的歡呼聲、暴動聲與呼應度，會直接影響選手的表現。從次文化走向競技性的街舞運動，評分標準就顯得更為重要，分別從音樂性、爆發力、風格、執行與對抗5個向度進行評比，張晨凱的表現可圈可點，是台灣之光，將繼續挺進東京，爭取明年青奧門票。

新竹市光復中學街舞選手張晨凱挺進東京，要爭取明年青年奧運門票，圖為比賽現場及原住民選手代表台灣參賽海報。（照片由新竹市府提供）

新竹市光復中學街舞選手張晨凱挺進東京，要爭取明年青年奧運門票，圖為比賽現場及原住民選手代表台灣參賽海報。（照片由新竹市府提供）

新竹市光復中學街舞選手張晨凱挺進東京，要爭取明年青年奧運門票，圖為比賽現場及原住民選手代表台灣參賽海報。（照片由新竹市府提供）

新竹市光復中學街舞選手張晨凱（右）挺進東京爭取明年青奧門票，市長林智堅給予肯定加油。（記者洪美秀攝）