台灣獲得第一！韓首爾發明展我奪破百面獎牌

我國在本次韓國首爾發明展中獲得總成績第一。（台灣發明協會提供）

2017-12-03 11:29

〔記者楊綿傑／台北報導〕總成績摘下第一！台灣參展團在今凌晨公布結果的2017年韓國首爾國際發明展中，參賽的124件作品共獲得​​33金40銀27銅7特別獎，以破百面獎牌佳績，在30個參展國中排名第一。

2017年韓國首爾國際發明展自台灣時間上月30日至今日為期4天在COEX展覽館展出，吸引數萬名參觀者到場尋寶。此次參展國家共30國、632件作品，分成機械金屬、電子電器及生活用品…等16個領域。

其中國內廠商羅琳亞的「塑身衣改良」，一舉獲得金牌及大會首獎，並吸引國外多家廠商爭取代理權；另一項同獲金牌及大會首獎的是亞洲大學「補露集水裝置」，自捕露網和防水背包套，能自登山的路途中捕捉雨和露，進而取得水資源，避免缺水的機率，造福登山朋友。

私立普台高中4名同學則以「安全警示反光鏡」作品可提升夜間的車輛行車安全，獲得金牌及大會特別獎；另一項同獲金牌及大會特別獎，葡萄王生技的「具改善非酒精性脂肪變性肝炎效果的樟芝菌絲體」則是已經量產之商品。

獲得當地媒體諸多報導，台北城市科技大學的「多功能智慧手機秤」，最大秤重達30公斤，尤其可造福常出國者，自己就可先秤行李的重量，獲得金牌及伊朗特別獎；而遠東科技大學則以「具有多種扣合型態的撓性扣件構造」獲得金牌及泰國特別獎。

大仁科技大學以研發出可減少護理師傷害的「血液透析管夾」，摘下金牌及馬來西亞特別獎；經常征戰國際發明展的大江生醫，則以「具預防脂肪肝與肝損傷龍眼殼萃取物」、「LipoMask微脂粒面膜」分別摘下金牌及評審團特別獎、銀牌。