飛行魅力如賞美女 張國煒：別再提王子復仇

星宇航空創辦人張國煒3日出席機艙內的專業航空職人不藏私揭密講座，分享心得。（記者張嘉明攝）

2017-12-03 11:15

〔記者吳柏軒／台北報導〕前長榮航空董事長張國煒遭逼退後，自行成立星宇航空，他今天獲邀出席航發會講座，暢談飛行魅力，將衝破雲霄的心情形容成「把到林志玲一樣，而且爽度是20歲的林志玲！」但談到日前與長榮集團紛爭，則澄清：「我沒有復仇之心啦！」撇除外界王子復仇的想像。

中華航空事業發展基金會、台灣飛行安全基金會舉辦航空業系列講座，今上午主題為「飛航解密、暢遊天際」，找來星宇航空創辦人張國煒出席座談，暢談其飛航熱情、機師內幕等，也擴及星宇航空乃至過去張國煒與長榮集團的紛爭擾嚷。

張國煒說，飛行的魅力宛如欣賞藝術品，不論地面如何陰雨，衝破雲霄就是晴天，那時心情感受很難形容，就如同把到林志玲一樣，且爽度是「每天都20歲的林志玲！」每天飛上天空，就像每天看美女，並時時刻刻變化，讓人十分嚮往。

座談間，張國煒分享機師經驗，雖擔任董事長，但也不能太嚴肅，畢竟客艙文化壓力太高、太緊繃反而讓副機師容易失常，不鼓勵機師「耍官威」，更認為在機艙內無豁免權，即使身兼總經理、董事長，但後面要兼顧2、300人性命，也坦言曾在副機師時期遭正機師責備，但認同駕駛艙不分貴賤、職等高低，一切需照SOP。

而座談尾聲，身為長榮集團家族一員，張國煒分享日前紛爭感想，談及自己出社會後，社會才知道張榮發有這個兒子，遭遇許多不為人知壓力，但把衝擊化作力量，遇挫折不氣餒，活出自己價值，但一度脫口：「看下輩子能不能當總統」，引眾人發噱。

另，張國煒脫離長榮航空，自行創辦新公司「星宇航空」，被外界唱衰尚無機棚，且商標還被搶先註冊，對此，他解釋，新飛機維修可採「分期付款」，全新材料也不同舊鋁合金材質般維修頻繁，先有機棚是「財大氣粗」，但對資金運用是浪費，也回酸：「有人有機棚廠，飛安也很爛，可見這不是一個要件。」

而外界看待張國煒創星宇航空，是為了「王子復仇」，他也揚聲：「你們都喜歡王子復仇，我哪裡要復仇，我今天要復仇，我就買委託書跟他拚了！」強調自己並無復仇之心，認為長榮好歹是父親的事業，還是希望好好的，不因遭逼退而產生憎恨感，純粹是小小分支，盡己所能，傳承父親精神。