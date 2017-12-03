破世界紀錄！台灣超狂9小時彩虹登上外媒

30日文化大學出現一道彩虹，從早上6時57分至下午3時55分期間均清晰可見，時間長達8小時58分，可能是世界持續時間最長的彩虹。（擷取自天氣職人-吳聖宇臉書）

2017-12-03 13:08

〔即時新聞／綜合報導〕上月30日文化大學校園上空出現一道彩虹，沒想到該道彩虹竟足足在上空掛了近9小時，文化大學大氣科學系教授周昆炫認為，已經打破1994年在英國所觀測到的6小時彩虹，成為彩虹持續時間最久的世界紀錄，最長壽彩虹也吸引外媒的注意。

上月30日，文化大學校園上空出現一道彩虹，這道彩虹竟連續高掛在天空達9小時，創下全球持續時間最長彩虹紀錄，連英國媒體注意到，英國媒體《每日郵報》（DailyMail）、《每日快報》（The Daily Express）紛紛報導台灣9小時彩虹；《每日快報》指出，上月27日文化大學才出現過一次6小時彩虹，但當文大大氣系正在撰寫報告來確定是否真的打破了23年前的英國6小時彩虹紀錄之前，30日驚現近9小時彩虹。

這道彩虹從30日早上6時57分至下午3時55分期間均清晰可見，時間長達8小時58分，文大大氣系教授劉清煌說：「由於當地地形和冬季東北風吹拂，水氣時常聚集在這裡凝結成雨，在陽光的照耀下很容易出現彩虹」，劉清煌表示士林冬季很容易出現彩虹，「但我們從來沒有把它們記錄下來。」

超狂彩虹 由4層彩虹組成

《每日郵報》也特別訪問了記錄這道彩虹的文大大氣系教授周昆炫，周昆炫驚讚：「這是上天給的禮物。」周昆炫也指出，其實這道彩虹由4層彩虹組成，除了比較明顯的「虹」跟以及虹的外圍，光度較弱與虹的顏色排列相反的「霓」外，還有因其大小及落入的位置不同所以較不易觀察到的2道「複虹」（Supernumerary Rainbows）。

超長壽彩虹 將申請金氏世界紀錄

《每日郵報》報導，英國氣象局與世界氣象組織（WMO）都沒有關於世界持續時間最長彩虹的紀錄，周昆炫教授透露，等相關報告完成後，將會提交給台北市議會，申請金氏世界紀錄，也歡迎當天在文化大學有拍到彩虹照片的朋友可以踴躍提供，協助這個歷史的正式認證。

但有部分聲浪質疑，中午時段太陽來到最高點，當太陽仰角較高時，彩虹出現的位置會相對在較低的角度，可能就會消失；不過，天氣風險公司分析師吳聖宇在臉書指出，因為文化大學地勢夠高，即使中午時分太陽的仰角很大，往山下看還是可以看到位於低角度處的彩虹。