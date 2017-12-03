驚！包養「恬娜」14年 老校長花了250萬

退休校長的「恬娜」，14年花她250多萬元。（記者顏宏駿攝）

2017-12-03 10:55

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣前溪州、大城國中、埤頭國中校長陳燦熀，14年前以98萬元購入一部全新的Nissan TEANA，這部陪他上山下海的愛車，校長還以英語諧音幫它取名為「恬娜」，但恬娜今終因老舊而功成身退，校長翻出14年來用EXECEL為她所作為流水帳，驚見「包養」的代價高達250多萬元。

陳燦熀今天將「恬娜」賣給中古車行，總里程數23萬1千5百83公里，最令老闆驚訝的是校長拿出一份用EXECEL統計軟體印出的14年的「流水帳」，每一年的加油費、修理費、里程數，一目了然，車況鉅細靡遺全都錄，又對照原有的修理單據，原本7萬元的中古車殘值報價，瞬間提高到9萬元，中古車店老闆說，有這些單據，他們有依據，知道後續該加強哪些修理。

校長的恬娜，剛入手時車價98萬元，平均每一年行駛2萬2千公里，前5年每公升汽油可跑9.11公里，開了5年後，車子耗油量漸增，每公升僅能跑6至7公里。

已經從校長職位退休的陳燦熀說，「恬娜」陪了他14年，這14年是他人生的最精華，當初入手時，就是覺得車大、安全、舒適，他沒有後顧之憂地到偏鄉擔任校長，「恬娜」成為他的「安全守護神」，如今，告別的時刻到了，看著它，就想到教育生涯最後半段的同仁和學生，真的很捨不得。

14年的車子，開了23萬公里。（記者顏宏駿攝）