今降雨緩氣溫略回升 東北季風明報到

目前全台AQI為良好到普通等級。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

2017-12-03 10:36

〔記者楊綿傑／台北報導〕把握假日出門走走！中央氣象局表示，今天東北季風減弱，溫度小幅回升，各地降雨趨緩，僅北部及東北部可能有短暫雨，在空氣品質方面目前全台都為良好到普通等級。不過明天及週五分別會再有東北季風南下，低溫可能下探至14、15度，且可能帶來境外污染物，使空氣品質轉差，提醒民眾注意。

中央氣象局指出，隨東北季風減弱，今天氣溫跟降雨情況都有所改變，北部高溫大約有23、24度，不過可能還是有短暫雨，中南部可望有29度，大體來說降雨狀況將趨緩。

根據環保署空氣品質監測網資料，目前北部、竹苗、東部、澎湖空氣品質AQI皆為良好，中部、雲嘉南、高屏、金門及馬祖AQI則為普通，但雲嘉南、高屏不排除AQI將分別出現警戒橘及不良紅。

中央氣象局說，下波東北季風將在明天報到，週二入夜到週三凌晨最冷，沿海空曠地區下探14度，北部大約15度；而週五還會有另波東北季風報到，強度與前一波類似，影響週末天氣。

至於在空氣品質方面，週一報到的東北季風可能帶來境外污染物，目前環保署空氣品質監測網的預測顯示，全台明天AQI北部、中部、雲嘉南皆為警戒橘、高屏為不良紅，指標污染物均為細懸浮微粒（PM2.5），民眾外出須特別留意健康維護。