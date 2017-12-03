明較強冷空氣南下 吳德榮：沿海最低溫將下探14度

本週冷空氣接踵而至，將出現15度左右的低溫，提醒民眾冬衣可以好好準備，並留意家中年長者以及小朋友的身體狀況。（資料照，記者劉信德攝）

2017-12-03 10:19

〔即時新聞／綜合報導〕今晨北台灣氣溫略為回升，降雨漸緩，但好天氣只維持一天，明（4日）新一波東北季風南下，由於這次的東北季風強度較強，氣溫將明顯下滑，明晚至週二（5日）清晨北台灣低溫降至15度左右，沿海最低溫降更可下探至14度。

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象·老大洩天機」表示，今白天冷空氣稍減弱，氣溫小幅回升，不過北部、東北部迎風面仍有局部短暫雨，桃園以南天氣好轉，中南部則維持晴時多雲的天氣型態；明晨冷空氣開始南下，這波冷空氣強度較強，北部氣溫明顯下降，週二至週三（6日）清晨，將出現比前幾波都低的溫度，北台灣沿海最低溫將下探至14度。

天氣風險公司分析師吳聖宇也指出，週一白天起氣溫由北往南逐漸下降，明晚至週二晨北台灣低溫可能達15度以下，如果溫度再低一點，台北市低溫達到14度的話，就可能成為入冬第一波大陸冷氣團，這波冷空氣本身較為乾燥，僅迎風面地方會出現地形性短暫陣雨機會。

預估這波較強東北季風所帶來低溫的狀況可能持續到週三，週四（7日）溫度可望稍回升，但週五、週六又有另一波冷空氣影響，各地氣溫再度下降；12月上旬這段期間冷空氣明顯活躍，提醒民眾冬衣可以好好準備，並留意家中年長者以及小朋友的身體狀況。