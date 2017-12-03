12/03 各報重點新聞一覽

2017-12-03 06:23

自由時報

採購有弊// 入出境查驗設備 來自中國

檢廉偵辦移民署採購弊案有重大發現！金額五千兩百萬元的「外來人口快速查驗閘門系統案」，招標規定明訂設備原產地不得為中國，但該批具生物辨識特徵科技的相關設備，經查竟是從中國進口；資安專家憂心，一旦入出境設備遭有心人士植入惡意程式，民眾個資恐遭駭，被台灣限制入境的罪犯也可能「暢行無阻」，國境管制形同虛設。

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「通俄門」弗林認罪 咬出川普愛婿

俄羅斯暗助美國總統川普當選的「通俄門」調查一日出現重大發展：川普競選大將兼首任白宮國家安全顧問弗林認罪，坦承在代表川普與俄羅斯官員接觸上對聯邦調查局（ＦＢＩ）撒謊，為迄今司法部特別檢察官穆勒率領的通俄門調查中、首名遭控罪的川普白宮官員；弗林的認罪還咬出川普核心親信也涉及、甚至指揮他與俄方接觸，消息人士直指所謂的核心親信就是川普愛婿庫希納。對此，川普二日三度否認他的競選團隊與俄羅斯勾結。

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科大設五專 私立高職嗆抵制

教育部為推展技職教育，核准國立科技大學明年設立五專部，引發高職、科大搶國中畢業生大戰。台北市多所私立高職校長對「五專復辟」極為不滿，痛批技職教育走回頭路。稻江護家商職校長朱燦煌表示，北北基桃私立高職已有「共識」，採不合作態度，凡設五專部超過兩科別的科大，拒絕讓科大入校辦理招生。

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蘋果日報

校園惡狼 摀嘴電擊女大生

嘉義國立中正大學發生創校28年來，首次有惡狼入侵校園，並持電擊器攻擊女大生事件。前天深夜，一名女大生運動完獨自步行回宿舍時，在暗處遭陌生男子強壓在地、摀住嘴巴，並疑以電擊器攻擊其左頸；女大生尖叫掙脫逃離，過程約3、4秒鐘，她嚇得向校方通報並報警，送醫無大礙。事發後該校學生會po臉書呼籲同學夜間結伴而行，校方昨表示，該校是友善校園，常有校外人士進入，會加強校園巡邏密度。警方研判，歹徒可能想性侵，已針對轄區有性侵前科者全力查訪。

前所未見 iPhone更新竟死機 全球受災

蘋果產品昨傳出前所未有的全球性重大災情，包括美國、日本、台灣與中國，不少用戶的iPhone及iPad更新至iOS 11.1.2後，凌晨起出現黑屏轉圈畫面，用戶大崩潰，網友哀鴻遍野，昨下午4時蘋果緊急釋出iOS 11.2版本，更新內容雖未提及修正黑屏問題，不少網友指出更新後黑屏問題已解決。但3C達人建議，先觀望、再更新。

聯合報

法院見解歧異 擬設「大法庭」統一法律見解

「法院判決像月亮，初一十五不一樣」，司法院長許宗力多次指出，法院見解不一，居司法民怨之首，是人民之痛。司法院已完成法院組織法修法草案，擬在最高法院和最高行政法院設「大法庭」，統一終審法院法律見解，近日將公布。

通俄門 川普前顧問佛林認罪

美國「通俄門」特別檢察官穆勒起訴川普的前國安顧問佛林，指控他向聯邦調查局（FBI）提供虛假陳述，佛林一日當庭認罪，最重可判刑五年。

中國時報

佛林認罪 通俄門 燒向川普

「通俄門」出現爆炸性發展！白宮前國安顧問佛林1日承認，在通俄調查中向美國聯邦調查局（FBI）作偽證。佛林本是川普團隊核心成員，如今卻成首位認罪前川普政府高官，隨著其「變節」，特別檢察官穆勒的調查之手，伸向白宮，川普女婿庫許納也可能被拉下水，乃至最後燒到川普總統本人。

搶攻陸配選票 綠頻送秋波

明年選舉，藍綠兩大黨為搶攻陸配及新住民選票，紛紛祭出大利多，民進黨憑著執政優勢，今年5月2日拜會陸委會，盼放寬陸配親屬來台短期探親資格，已獲主委張小月點頭，預計年底前應可實施。