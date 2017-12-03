12/03 各報重點新聞一覽

自由時報
採購有弊// 入出境查驗設備 來自中國
檢廉偵辦移民署採購弊案有重大發現！金額五千兩百萬元的「外來人口快速查驗閘門系統案」，招標規定明訂設備原產地不得為中國，但該批具生物辨識特徵科技的相關設備，經查竟是從中國進口；資安專家憂心，一旦入出境設備遭有心人士植入惡意程式，民眾個資恐遭駭，被台灣限制入境的罪犯也可能「暢行無阻」，國境管制形同虛設。
「通俄門」弗林認罪 咬出川普愛婿
俄羅斯暗助美國總統川普當選的「通俄門」調查一日出現重大發展：川普競選大將兼首任白宮國家安全顧問弗林認罪，坦承在代表川普與俄羅斯官員接觸上對聯邦調查局（ＦＢＩ）撒謊，為迄今司法部特別檢察官穆勒率領的通俄門調查中、首名遭控罪的川普白宮官員；弗林的認罪還咬出川普核心親信也涉及、甚至指揮他與俄方接觸，消息人士直指所謂的核心親信就是川普愛婿庫希納。對此，川普二日三度否認他的競選團隊與俄羅斯勾結。
科大設五專 私立高職嗆抵制
教育部為推展技職教育，核准國立科技大學明年設立五專部，引發高職、科大搶國中畢業生大戰。台北市多所私立高職校長對「五專復辟」極為不滿，痛批技職教育走回頭路。稻江護家商職校長朱燦煌表示，北北基桃私立高職已有「共識」，採不合作態度，凡設五專部超過兩科別的科大，拒絕讓科大入校辦理招生。
蘋果日報
校園惡狼 摀嘴電擊女大生
嘉義國立中正大學發生創校28年來，首次有惡狼入侵校園，並持電擊器攻擊女大生事件。前天深夜，一名女大生運動完獨自步行回宿舍時，在暗處遭陌生男子強壓在地、摀住嘴巴，並疑以電擊器攻擊其左頸；女大生尖叫掙脫逃離，過程約3、4秒鐘，她嚇得向校方通報並報警，送醫無大礙。事發後該校學生會po臉書呼籲同學夜間結伴而行，校方昨表示，該校是友善校園，常有校外人士進入，會加強校園巡邏密度。警方研判，歹徒可能想性侵，已針對轄區有性侵前科者全力查訪。
前所未見 iPhone更新竟死機 全球受災
蘋果產品昨傳出前所未有的全球性重大災情，包括美國、日本、台灣與中國，不少用戶的iPhone及iPad更新至iOS 11.1.2後，凌晨起出現黑屏轉圈畫面，用戶大崩潰，網友哀鴻遍野，昨下午4時蘋果緊急釋出iOS 11.2版本，更新內容雖未提及修正黑屏問題，不少網友指出更新後黑屏問題已解決。但3C達人建議，先觀望、再更新。
聯合報
法院見解歧異 擬設「大法庭」統一法律見解
「法院判決像月亮，初一十五不一樣」，司法院長許宗力多次指出，法院見解不一，居司法民怨之首，是人民之痛。司法院已完成法院組織法修法草案，擬在最高法院和最高行政法院設「大法庭」，統一終審法院法律見解，近日將公布。
通俄門 川普前顧問佛林認罪
美國「通俄門」特別檢察官穆勒起訴川普的前國安顧問佛林，指控他向聯邦調查局（FBI）提供虛假陳述，佛林一日當庭認罪，最重可判刑五年。
中國時報
佛林認罪 通俄門 燒向川普
「通俄門」出現爆炸性發展！白宮前國安顧問佛林1日承認，在通俄調查中向美國聯邦調查局（FBI）作偽證。佛林本是川普團隊核心成員，如今卻成首位認罪前川普政府高官，隨著其「變節」，特別檢察官穆勒的調查之手，伸向白宮，川普女婿庫許納也可能被拉下水，乃至最後燒到川普總統本人。
搶攻陸配選票 綠頻送秋波
明年選舉，藍綠兩大黨為搶攻陸配及新住民選票，紛紛祭出大利多，民進黨憑著執政優勢，今年5月2日拜會陸委會，盼放寬陸配親屬來台短期探親資格，已獲主委張小月點頭，預計年底前應可實施。
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移民署101年啟用的「自動通關查驗系統」採購傳弊端，具生物辨識特徵科技相關設備，竟是從中國進口，資安專家憂心，若被植入惡意程式，國境管制形同虛設。（資料照）
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美國總統川普的首任白宮國家安全顧問弗林（中）一日坦承他在代表川普與俄羅斯官員接觸上對聯邦調查局撒謊。（美聯社）
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教育部核准科大設立五專部，引發多所高職校長不滿，擔心影響招生，使得高職教育式微；圖為北市育達商職學生上課情形。（取自育達商職網站）
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政院版一例一休將僅微調，週一將由民進黨團對政院版提修正動議，將排班間隔原則訂為十一小時，新增例外情況八小時須報請各行各業主管機關會同勞動部核准的把關機制入法，但政院鬆綁七休一規定已獲黨團接受，原本鬆綁條文一字都不更動，將由勞動部針對特殊行業需求，公告不受七休一限制的行業。（資料照，記者廖振輝攝）