高屏空污仍亮紅燈！今降雨趨緩 各地將回升2度

今天各地氣溫小幅回升，北台灣清晨低溫約20度，中南部及花東約21、22度，各地白天高溫大都有1、2度的回幅，北台灣約22至24度，中南部及花東可達25至29度，感受較為舒適。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-12-03 06:36

〔即時新聞／綜合報導〕今天東北季風減弱，水氣逐漸減少，宜蘭地區仍易有明顯雨勢，基隆北海岸以及大台北山區降雨則有機會趨緩，中南部地區更是可以有陽光露臉，氣象局清晨針對基隆等4縣市發布大雨特報。另外今天高屏地區空氣品質仍亮紅燈。

中央氣象局指出，今天各地氣溫小幅回升，北台灣清晨低溫約20度，中南部及花東約21、22度，各地白天高溫大都有1、2度的回幅，北台灣約22至24度，中南部及花東可達25至29度，感受較為舒適。

空氣品質方面，今天高屏地區為紅色警示（對所有族群不健康），雲嘉南為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒及懸浮微粒；雲嘉南局部地區仍將出現揚塵天氣。

氣象局提醒，今天台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區及鄰近海域仍有8至9級強陣風，海面風浪大，海邊活動及海上作業需注意安全。

明天至下週六大致為東北季風影響的天氣型態，期間將有兩波冷空氣影響造成氣溫下降，下週四前台灣附近水氣較少，降雨以迎風面的北部及東半部為主，北台灣明起整天偏濕涼，這波冷空氣將在下週二至週三影響最大，低溫將下探15度。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 20 ~ 22 21 ~ 27 21 ~ 27 21 ~ 26

今天東北季風減弱，水氣逐漸減少，宜蘭地區仍易有明顯雨勢，基隆北海岸以及大台北山區降雨則有機會趨緩，中南部地區更是可以有陽光露臉。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）