恢復墾丁風吹砂自然景觀 墾管處盼公路繞道

風吹砂景觀遭道路截斷，如今都成植被。（記者蔡宗憲攝）

2017-12-02 23:52

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕位在台26線佳鵝公路段的墾丁「風吹砂」自然景觀，早年砂河、砂瀑自然景觀全台罕見，民國68年公路設置後，景觀被道路分隔兩側，去年莫蘭蒂颱風毀路後，墾管處也期盼利用整修道路機會，改為高繞風吹砂通過，恢復美麗的自然景觀。

「風吹砂」景觀，早年主要是夏天雨季時窪地雨水匯集，沖沙順著地形流向海洋而為沙河，白沙由台地邊緣垂直滑瀉約70公尺至海岸而形成沙瀑；冬天東北季風盛行時，將沙沿崖坡吹送至崖頂，兩種逆向搬運作用，造成風吹砂之特殊地形景觀，因佳鵝公路開闢，以致沙源流動受阻，爬藤取代昔日沙石漫天，宛如置身大戈壁的情景，已不復見到。

墾管處曾在85年間，進行「風吹砂自然景觀資源恢復評估計畫」，因道路已開闢無法執行改善，計畫最後胎死腹中，去年莫蘭蒂颱風將風吹砂路段路基沖毀出大洞，因修護道路地基經費龐大，墾管處也希望與公路總局討論「尊重自然」，規劃將道路高繞過風吹砂。

墾管處處長劉培東說，早年曾評估高架、地下道及高繞道路方式，重新恢復風吹砂景觀，其中高繞方式，上方土地全為林務局林班地無徵收問題，能夠不破壞地貌下，恢復完整風吹砂景觀，讓路過遊客體驗大自然奇蹟，這次公路總局擬耗費鉅資重新加固道路，希望能借此機會重新規劃。

公路總局楓港工務段指出，道路修復原則採椿基以增加抗災能力擋土牆設計施工，採高繞影響路段坡度及彎道過大，恐影響行車安全後；考量現路段大致已與地貌融合，景觀生態並無不協調，加上當地居民需要路旁農路進出，應該採就地恢復施工，但仍會討論墾管處的建議。

風吹砂景觀遭道路截斷，部分砂會上路。（記者蔡宗憲攝）

墾管處盼繞道上方，重建風吹砂景觀。圖為日前受損維修。（記者蔡宗憲攝）

風吹砂道路去年遭莫蘭蒂颱風重創。資料畫面。（記者蔡宗憲攝）

早年的沙瀑景象。（記者蔡宗憲攝）