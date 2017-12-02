蘇花公路114.3公里再坍方 北上恢復雙向通行

上稿時間 20:38
更新時間 21:05
〔記者江志雄／宜蘭報導〕蘇花公路114.3公里處持續坍方，今晚7點40分交通全面阻斷，公路總局連夜排除，晚間8點40分搶通，目前封閉南下路段，開放北上路段雙向通行。
蘇花114.3公里九宮里路段南下車道，今晚6點多發生落石擊中休旅車意外，雖無人員傷亡，但落石擋道，事發地點改採單線雙向通行，公路總局南澳工務段在7點18分清走石塊，恢復雙線雙線通行，不料，7點40分再度坍方，管制車輛通行，完成清除後已放行，並派員到場監控。
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〔記者江志雄／宜蘭報導〕蘇花公路114.3公里處持續坍方，今晚7點40分交通全面阻斷，公路總局連夜排除，晚間8點40分搶通，目前封閉南下路段，開放北上路段雙向通行。
蘇花114.3公里九宮里路段南下車道，今晚6點多發生落石擊中休旅車意外，雖無人員傷亡，但落石擋道，事發地點改採單線雙向通行，公路總局南澳工務段在7點18分清走石塊，恢復雙線雙線通行，不料，7點40分再度坍方，管制車輛通行，完成清除後已放行，並派員到場監控。