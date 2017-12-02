果然百年好合！金婚夫妻同年同月同日生 還挑七夕結婚

2017-12-02 20:19

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市今天舉行金鑽婚表揚活動，總共有63對結婚50年以上的夫婦獲表揚，其中，新莊區阮玉澄、阮沈冰姑夫婦及陳江遠、陳林免夫婦，鶯歌區詹水木、詹阿旦，金山區黃進財、黃許阿珠夫婦更已結縭達70年，白頭偕老的幸福模樣，羨煞眾人。

新北市金鑽婚今天下午在市政大樓大會堂舉行，會場布置得喜氣洋洋，有若結婚典禮現場，半世紀前許下攜手一生諾言的阿公阿嬤們，再一次穿上結婚禮服，與另一半再次牽手走過紅毯，大曬恩愛。

市長朱立倫說，兩人結緣相互扶持、包容體諒，一起走過半世紀以上，兒孫滿堂，期間許多酸甜苦辣的故事，可說是婚姻與愛的真諦，這樣的白頭偕老和百年好合，也值得年輕人學習，每對金鑽婚伉儷，同時也是模範父母、模範爺爺奶奶。

最有趣的是三重區的陳保亭和陳許秋美，夫妻倆結褵54年，兩人同年同月同日生，還挑在當年的農曆七夕結婚，陳許秋美說，當初是經媒妁之言，記得當年都要送聘了，還不見著新郎倌，陳保亭則說，當時正在台北拚事業。

婚後兩人感情非常好，育有2子，家人說，從沒見過兩人吵架，孫子打趣說，阿公阿嬤晚上都不睡覺，有時在房間可以聊天聊到天亮。夫婦倆退休後培養共同興趣，相約讀松年大學歌唱班，並在二重里擔任環保志工，夫唱婦隨，令鄰里稱羨。