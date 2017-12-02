屏東公園今晚點燈 熱情南國也能感受北國耶誕

屏東公園提前散發耶誕氣氛。（屏東縣政府提供）

2017-12-02 20:07

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府今年首次在屏東公園舉辦耶誕節活動，引進時下最流行的北歐風設計，各式特色燈飾奇幻璀璨今晚（2日）6時30分點燈；縣長潘孟安打趣說，屏東氣候幾乎四季如春，即使入冬也還是有不少人穿短袖，歡迎各縣市民眾到屏東度過最「熱情」的耶誕節。

百年歷史的屏東公園被打造成光的國度，入口耶誕老人普普風牌樓，聚集所有歡樂，耶誕圖紋與幾何三角形拼接而成浪漫北歐極光，成了時光隧道；生命樹燈光末端不同光色的果實，象徵不同種族與生命；鏡水月讓人看盡光影奇幻變化，麋鹿漫步在公園草地等待耶誕老人來認領，還有放大版的家屋及各式傢俱，溫暖又有趣。

主燈是將近5公尺高的「浪漫水晶球」，今天由縣長潘孟安啟動點亮，球體裡芭蕾女孩隨著耶誕節慶音樂翩然起舞，搭配白雪紛落的場景，勾起每個人童年憧憬，全場響起歡呼聲。

觀光傳播處指出，除了燈飾外，今年系列活動也充滿巧思，從今天起每週末傍晚5時舉行文創市集，邀請鄰近的太平洋百貨及環球購物中心知名商家進駐，現場也設交換禮物小屋，讓民眾交換驚喜與祝福。

12月16日、23日下午2時至5時，在屏東公園有耶誕草地野餐，樂手表演、DIY製作教學、大地遊戲及輕音樂時光等活動。12月接下來連續3週的週六、日下午5時30分至9時30分還有耶誕老人快閃，將有10位耶誕老人騎乘LED雪橇單車，隨機出沒於屏東市地區，傳遞佳音及發放小禮品。

屏東耶誕節燈飾即日起登場至明年（2018年）3月4日，活動期間每晚6時至11時點亮，活動詳情可上屏東縣政府官網查詢。