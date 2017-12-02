把握好天氣！週日北宜涼爽中南部溫暖 下週低溫探14度

明日東北季風減弱，全台氣溫小幅回升，但舒適的天氣僅維持1天，下週一起（4日）新一波的東北季風報到，氣溫將如溜滑梯驟降。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-12-02 21:29

〔即時新聞／綜合報導〕氣象局指出，明日東北季風減弱，全台氣溫小幅回升，明天北部高溫可達24度，中南部及花東地區可達29度。舒適的天氣僅維持1天，下週一起（4日）新一波的東北季風報到，轉變成濕涼天氣，氣溫將如溜滑梯驟降，下禮拜二、三氣溫將可能下探至14度。

氣象局預報，隨著東北季風減弱，明天白天氣溫略微回升，整體天氣舒適，各地清晨低溫約20至22度；北部高溫約22至24度，而中南部及花東地區約25至29度，中南部甚至有機會見到陽光。

水氣逐漸減少，基隆北海岸及大台北山區降雨情形趨緩，僅零星短暫陣雨，而迎風面的宜蘭地區降雨情況較明顯。

據《天氣風險公司》指出，下週一（4日）會有另1波東北季風報到，屆時全台各地氣溫又將驟降，下禮拜二、三低溫下探至14度，中南部則要留意日夜溫差大。據氣象局預報員朱美霖表示，下波東北季風影響最劇烈是在下週二到三清晨，且有可能刷新今年入冬以來的新低溫。

氣象局預報，高屏地區仍為紅色警示，雲嘉南地區為橘色提醒，其他地區為良好至普通，指標污染物為細懸浮微粒及臭氧，而雲嘉南局部地區將出現揚塵天氣。

明天白天各地溫度預報。（圖擷取自中央氣象局）

明天高屏地區為紅色警示（對所有族群不健康），雲嘉南地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級。（圖擷自行政院環境保護署）