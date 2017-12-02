想伴好友出海享人生 侯武忠心願成遺願

澎湖仁醫侯武忠日前辭世，白沙鄉決定在岐頭地公園內設置侯武忠紀念碑，家屬也同意將「昭滿號」巡醫船，長繫在岐頭漁港區內，供後世緬懷。圖為侯武忠生前駕駛昭滿號前往離島巡醫情形。（中央社，侯武忠家屬提供）

2017-12-02 19:36

〔中央社〕仁醫侯武忠同學好友黃國西說，侯武忠最大心願是退休後開個小診所，天天相約出海、享受人生，如今這心願也成最後遺願，只希望在天堂能隨心所欲，別再老替病人操心。

家住白沙鄉的55歲黃國西，是侯武忠馬公高中隔壁班同學，回憶年少時期的侯武忠成績不錯，個性卻相當純樸、不愛跟潮流，當時男同學總愛把制服褲改成AB褲、穿著發亮的皮鞋，但侯武忠卻是永遠寬鬆、微皺的制服褲，兩人僅短暫相處，畢業後就此各奔東西。

直到10多年前，侯武忠接任白沙鄉衛生所主任，黃國西又正好住在衛生所對面，兩人經常在路上巧遇，這時的侯武忠剛學會開船，黃國西正好對駕船很熟悉，兩個大男人一拍即合，一有空就相約出海，才重新有了交集。

黃國西說，侯武忠大多是下午約他出海，一通電話來、說走就走，兩人每週平均會相約出海3次，短短2、3小時後，又得回到衛生所，繼續未完的工作。

相較平時看診奔波的繁重壓力，出海大概是侯武忠最放鬆的時候，黃國西說，侯武忠總說：「一看到大海，整個人都很舒暢。」但可以感受到即便人在海上，依然心繫著病人，每每接到衛生所來電說病人出事，就會立刻停船，處理好病人的事情後再啟程。

對侯武忠而言「看診和生活已經密不可分」，除了出海抓抓魚，幾乎沒有下班時間，而且一般人多數對自己比對他人來得慷慨，侯武忠卻恰恰相反，不菸、不酒、全身上下看不到一個名牌服飾，卻對身邊的人相當大方，每個月都自掏腰包買藥給病人，甚至自己吃虧、別人佔便宜也不介意。

侯武忠是個沒有脾氣的人，朋友倒是很多，每次出海遇到的每一艘船幾乎都認識，而出海也是兩人的暢談心事的私密時光，黃國西說，侯武忠經常分享以前追老婆的經歷、情史，也坦言把病人看好是最大的成就感來源。

黃國西感嘆，侯武忠凡事都先替別人著想，即便生病了也不說，講起病情總是輕描淡寫，好像生病的是別人一樣，治療期間好友們四處奔波找好的醫生、好的療法，一直盼望著奇蹟出現，幾個月前也聽侯武忠說要再「拚拚看」，繼續接受治療，想不到再次接到的消息，竟已不在人世，「直到現在，我都不敢相信他真的離開了」。

侯武忠生前曾透露，現在的生活真的有些累了，最大的心願就是退休後能在白沙鄉開一間小診所，看診之餘就找朋友們出海放鬆心情，甚至連地都買好了，如今這個心願將成永久的遺憾。

最好的「海友」侯武忠離開了，曾經熱愛出海的黃國西也不再出海。他說，以前總是兩人一起出海，現在只剩下一個，每次看到大海就會觸景傷情，感嘆，侯武忠的一生真的過得太累，希望在天堂能隨心所欲，不要再為病人操心了。

全台灣第一個開船行醫的醫師侯武忠，他的出現不僅讓離島居民有了穩定的醫療服務，更是白沙鄉居民的健康守護神。年僅55歲的他，今年2月確診胰臟癌，11月底辭世，讓老病人、老同事大嘆不捨，仁醫風範也將永存大家心中。