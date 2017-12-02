週一起氣溫溜滑梯 週三南部下探17度

氣象局指出，隨著新一波東北季風週一報到，氣溫又將如溜滑梯驟降，週三清晨有機會創下今年入冬以來的新低溫。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-12-02 19:15

〔記者吳柏緯／台北報導〕氣象局指出，由於東北季風減弱，全台氣溫均回升，明天北部高溫可達23度，中南部更上看29度。不過，隨著新一波東北季風週一報到，氣溫又將如溜滑梯驟降，週三清晨有機會創下今年入冬以來的新低溫。

氣象局預報員朱美霖表示，隨著東北季風減弱，明天全台的氣溫都略微回升，同時水氣減少，各地降雨情形也將趨緩，南部甚至有機會見到陽光，僅迎風面的基隆北海岸與宜蘭地區降雨情況較明顯，而宜蘭地區甚至有大雨的可能。

雖然氣溫回升，但幅度仍有限，北部的高溫約23度，整體天氣仍偏濕冷。越往南走，氣溫越高，南部則有機會出現29度的高溫。

不過，隨著新一波東北季風到來，氣溫又將驟降。朱美霖指出，週一開始又有一波東北季風影響台灣，從週一清晨開始，北部民眾就會明顯感受到氣溫下降，週一晚上開始，全台各地都會有感。

朱美霖說明，根據目前的預報資料看來，這波東北季風雖然帶來的水氣較少，但強度不弱，影響最劇烈的時後大約在週二到週三清晨，全台各地的氣溫都會驟降，南部的低溫大約會掉到17度，北部則來到15到16度。

今年入秋以來的最低溫出現在11月23日的淡水，僅15.2度。朱美霖指出，下一波東北季風不但很有可能刷新這個紀錄，更有機會創下今年入冬以來的新低溫。