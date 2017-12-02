「聖誕有愛 夢想飛揚」 義賣餅乾禮盒助弱勢

2017-12-02 20:44

〔記者張忠義／高雄報導〕聖誕節腳步將至，漢神百貨與高雄市飛揚福利服務協會合作，推出年度公益活動「聖誕有愛 夢想飛揚」，透過曲奇餅乾禮盒義賣募集聖誕禮物基金，贈送給飛揚協會約350位孩童每人一份聖誕禮物。

漢神百貨店長陳錦隆表示，聖誕節是孩子們一整年最盼望的日子，漢神百貨希望能延伸「精彩生活，夢想起飛」的經營理念，募集來自社會各方的愛心，送給高雄弱勢孩童聖誕禮物，期許禮物能化作陪伴孩子們迎向夢想的勇氣，新的一年繼續構築屬於孩子們的精彩人生。

12月4日起至漢神百貨8樓購買一之鄉熊大愛戀曲奇禮盒，就有機會抽中超人氣LINE FRIENDS聯名系列好禮，還可獨享扣超集卡點數100點，再兌換100元商品券的超值優惠，今年聖誕節漢神百貨邀請消費者與超萌熊大一同送愛，陪伴高雄弱勢孩童度過最暖心的聖誕佳節。

熊大是LINE FRIENDS高人氣角色，超萌形象深植人心，擁有廣大粉絲群，是以此次年度公益活動「聖誕有愛，夢想飛揚」，特別與伴手禮領導品牌合作，舉辦全台獨家一之鄉熊大愛戀曲奇禮盒義賣活動。

「聖誕有愛 夢想飛揚」系列活動精彩豐富，除了「一之鄉熊大愛戀曲奇」義賣活動外，在12月10日還策劃了「小小店長市集」展現孩子們平時學習的成果，甚至在24日聖誕節前夕，提供孩子們舞台帶來精彩表演。

漢神百貨希望能發揮影響力號召消費者熱情響應，在寒冷冬天用愛心陪伴孩子們度過最溫暖的聖誕佳節，陪伴高雄偏鄉弱勢孩童迎接新的一年，讓夢想飛揚。