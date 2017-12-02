長輩才藝多 玩桌遊鬥智、撕畫編織剪紙難不倒

長輩教年輕志工玩象棋。（記者蔡淑媛攝）

2017-12-02 18:24

〔記者蔡淑媛／台中報導〕老五老基金會邀請長輩參台中企業志工日，由志工陪老人玩桌遊，體驗不同年代桌遊，長輩教志工玩懷舊桌遊有象棋與跳棋，志工也回授新興桌遊冰上企鵝敲敲樂與諾亞方舟，展開世代大鬥智很過癮；向上文教基金會也培訓老人重拾以往的技藝，剪紙、編織、撕畫等，昨天成果發表並傳授技藝。

10名長輩看到基金會準備的象棋與跳棋，磨拳擦掌準備大展身手，當起老師教台中市企業經理協進會的志工如何玩，雙方展開鬥智，撕殺幾局後由長輩技高一籌獲勝。90歲的邱爺爺說讓他想起以前與老友下棋的回憶，腦力激盪很過癮。

志工也利用新興桌遊又老少咸宜的冰上企鵝敲敲樂與諾亞方舟遊戲來對決，長輩們看到可愛的動物公仔都感到新鮮有趣，了解玩法後都很認真投入遊戲，偶爾還會被桌遊的機關嚇到又哈哈大笑，桌遊世代交流充滿樂趣。

老五老基金會社工督導吳玉佩說，桌遊類型多元，動腦有趣，還能世代交流，長輩在遊戲中獲得關懷陪伴，也訓練到大腦思考與肢體協調平衡，一舉數得，活動中也讓年輕人透過高齡模擬體驗長輩行動不便，讓他們對待長輩更有同理心與耐心。

向上文教基金會2年來也培訓25名銀髮生活達人，喚起銀髮族的生命力，重拾技藝並傳承，84歲楊鴛鴦阿嬤年輕時家中經營時裝批發店，對美感專長，50歲開始學染布、染花、撕畫，現在不但開畫展，也在關懷據點授課教學。

70歲的王訓鋒在職時就開始學習各種技藝為退休生活準備，現在專長編織、剪紙常被邀展，並獲得十大傑出街頭藝人，利用打包帶能做出各種昆蟲，栩栩如生，也在社大教學，昨天展出利用180公分的紅紙一氣呵成剪出17個雙喜字很受歡迎。